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Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения на прошлой неделе налогового периода августа.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,02-74,38 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,13 руб./$1 (+11,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 88,24 руб./EUR1 (+18,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,76 копейки к уровню закрытия пятницы, до 80,48 рубля.

Доллар при этом оказался на 51,07 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро – на 50,23 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов из-за снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершения налоговых платежей августа. Участники торгов при этом продолжают оценивать новые параметры денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и динамику распространения коронавирусной инфекции.

Об изменениях в стратегии денежно-кредитной политики ФРС рассказал глава американского центробанка Джером Пауэлл. Регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель, заявил Пауэлл в ходе двухдневного симпозиума в Джексон-Хоуле, состоявшегося на прошлой неделе. Инфляция на уровне 2% останется долгосрочной целью ФРС, сказал он.

Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 25,2 млн, число смертельных случаев – 845 тыс. Эпицентром пандемии быстро становится Индия, которая занимает третье место по числу смертей. В США количество заражений приближается к отметке в 6 млн.

Нефть

Цены на нефть поднимаются в понедельник, фокус внимания трейдеров вновь сместился на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире после устранения угрозы урагана для нефтедобычи в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в понедельник повысились на 1% – до $46,27 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,67% – до $43,26 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI – на 1,5%.

Данные американской нефтесервисной компании BakerHughes, опубликованные в минувшую пятницу, говорят о снижении буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в Штатах сократилось за неделю на три единицы – до 180.

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