Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:10Заразились
на 31.08В России 995 319+4 993В мире 25 222 709+226 253

"Газпром" обжаловал в суде штраф польского регулятора

"Газпром" обжаловал в суде штраф польского регулятора
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" 24 августа подал апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения польского антимонопольного органа (UOKiK) об ограничении доступа российской газовой монополии к доказательствам, собранным во время расследования в отношении предполагаемой концентрации "Газпрома" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток 2", сообщается в отчете компании.

UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых ($57 млн, или 50 млн евро).

В "Газпроме" сообщили, что UOKiK в ходе инициированного против проекта "Северный поток 2" антимонопольного расследования запросил у российской монополии информацию, не связанную с предметом расследования.

В компании заметили: "Ранее ПАО "Газпром" в своем ответе попросило UOKiK представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, но такого обоснования не получило".

Ранее UOKiK оштрафовал по аналогичному поводу французскую Engie - на 172 млн злотых. При этом польская сторона уверяет, что "остальные четыре компании сотрудничают и передают документы и информацию, которые запрашивает UOKiK".

UOKiK фактически заблокировал создание совместного предприятия для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100%-я дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. В ответ на новый формат организации проекта антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал новое расследование, полагая, что таким образом участники консорциума нарушили антимонопольное законодательство.

Газпром UOKiK Польша Северный поток 2

Новости по теме

Новости

Расходы на подготовку детей к школе за 15 лет выросли в шесть раз

Экономический кризис

Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Фондовые индексы США закрылись ростом, Dow отыграл потери с начала года

Рисовым полям РФ не хватило воды, а ценам - стабильности после ажиотажа. Обзор

Рисовым полям РФ не хватило воды, а ценам - стабильности после ажиотажа. Обзор

Регионам утроили субсидии для перевода транспорта с бензина на газ

Мировые автопроизводители лишились $250 млрд выручки из-за пандемии

Мировые автопроизводители лишились $250 млрд выручки из-за пандемии
Экономический кризис

Coca-Cola сократит для начала 4000 рабочих мест

Coca-Cola сократит для начала 4000 рабочих мест

ЦБ РФ отметил исчерпание отложенного спроса в первой половине августа

"Уралкалий" за полугодие получил 11,5 млрд руб. чистого убытка по МСФО

"Уралкалий" за полугодие получил 11,5 млрд руб. чистого убытка по МСФО

Генпрокуратура заявила о злоупотреблениях в сделке по Башкирской содовой компании

Генпрокуратура заявила о злоупотреблениях в сделке по Башкирской содовой компании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');