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ВЭБ и ВТБ открыли финансирование морского порта Суходол

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Синдикат ВЭБа и ВТБ открыл финансирование проекта строительства угольного морского порта "Суходол" на Дальнем Востоке, говорится в совместном сообщении сторон.

Сумма кредитного лимита, предоставляемого синдикатом, составляет порядка 32 млрд рублей, из которых средства ВЭБа - 5 млрд рублей, лимит ВТБ - порядка 27 млрд рублей.

Согласно сообщению, 28 августа был предоставлен первый транш синдицированного кредита.

Проект будет реализован в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", оператором которой выступает ВЭБ.

Специализированный угольный морской порт включает транспортно-перегрузочный комплекс и объекты внутренней и внешней инфраструктуры, в том числе специализированный терминал для обработки угля, объекты тепло- и электроснабжения, ж/д инфраструктуру, объекты федеральной собственности.

Мощность угольного терминала составит 12 млн тонн в год с возможным увеличением до 20 млн тонн в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2021 года.

Инициатором проекта является группа "СДС-Уголь". Партнером и участником проекта выступает группа РЖД.

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", 100% ООО "Морской порт "Суходол" находится в залоге у ВЭБа и ВТБ.

В конце июля и начале августа свои доли в залог ВЭБу и ВТБ передали три владельца порта - АО "Центр развития портовой инфраструктуры" (ЦРПИ, владеет 24,79%), а также акционеры АО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" (СДС) Михаил Федяев и Владимир Гридин, которым принадлежит по 25,1% "Суходола".

В конце августа в залог была передана доля АО "РЖД - Инфраструктурные проекты" (подконтрольна ОАО "РЖД") в размере 25,01%.

ВТБ ВЭБ

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