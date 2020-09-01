ВТБ разместил 4 выпуска инвестиционных облигаций на 1,6 млрд рублей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ разместил 46,72% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-107 на 467,203 млн рублей, 64,62% выпуска бондов серии Б-1-108 на 646,236 млн рублей, 66,35% выпуска облигаций серии Б-1-109 на 331,747 млн рублей и 33,74% выпуска облигаций серии Б-1-120 на 168,720 млн рублей, говорится в сообщениях банка.

Номинальный объем выпусков Б-1-107 и Б-1-108 - по 1 млрд рублей, Б-1-109 и Б-1-120 - по 500 млн рублей.

Срок обращения бондов Б-1-107, Б-1-108 и Б-1-20 - 3 года, выпуска Б-1-109 - 2 года.

Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей.

Ставка купона по всем выпускам установлена на уровне 0,01% годовых, предусмотрен дополнительный доход.

В настоящее время в обращении находятся 73 выпуска биржевых облигаций ВТБ на 182,1 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на 25,7 млрд рублей.