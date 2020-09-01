Рубль вечером слегка ускорил рост к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного усилили снижение на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне заметно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 73,55 руб./$1 в 19:00, что на 52,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,91 руб./EUR1, подешевев на 47 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 49,89 копейки - до 80,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы повышения к доллару и евро вечером в первый день месяца, корректируясь вверх после сильной просадки накануне. Поддержку рублю оказывает активно дорожающая нефть. Рост спроса на "черное золото" обусловлен данными макроэкономической статистики из Китая и США, стимулирующей политикой ведущих центробанков мира, а также надеждами на улучшение ситуации с пандемией коронавируса COVID-19.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до максимума с января 2011 года на фоне увеличения как внутреннего, так и внешнего спроса. Индикатор увеличился до 53,1 пункта по сравнению с 52,8 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 52,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) также оказался лучше прогнозов. В августе 2020 года показатель поднялся до 56 пунктов с июльских 54,2 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало максимальным с ноября 2018 года.

Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 54,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем, опубликованные во вторник данные об изменении потребительских цен в еврозоне не оправдали ожиданий экспертов. Цены в еврозоне в августе 2020 года снизились на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Уменьшение цен в годовом выражении зафиксировано впервые с мая 2016 года. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,2%, по данным Trading Economics.

Безработица в 19 странах еврозоны в июле 2020 года увеличилась до 7,9% – максимального уровня с ноября 2018 года – на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем прогнозировали июльскую безработицу на уровне 8%.

Рынок положительно реагирует на любые сигналы, касающиеся разработки вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку экономическая активность во многих странах по-прежнему страдает из-за пандемии. Британская AstraZeneca ранее сообщила, что приступила к масштабным клиническим испытаниям вакцины в США на людях.

Кроме того, в последние дни оптимизм инвесторов был поддержан заявлениями Федеральной резервной системы о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики.

Комментарий эксперта

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль продолжает рост, причем повышение нацвалюты к доллару и евро наблюдается, начиная с середины прошлой пятидневки. "Рубль возобновил укрепление после того, как в прошлую среду курс доллара достиг максимальных значений за август на фоне повышения политических рисков, которые оказывали давление на российскую валюту с самого начала прошедшей недели. К текущему моменту эти риски отошли на второй план, а поддержку рубль получает от цен на нефть и вероятности сохранения процентной ставки в США на минимальном уровне в течение продолжительного периода. Инвесторы укрепились в этом мнении после того, как Джером Пауэлл внес ясность относительно монетарной политики ФРС в рамках своего выступления в Джексон-Хоуле в прошлый четверг. Среди внутренних факторов, которые могли поддержать российскую валюту в начале этой недели, можно отметить перспективу улучшения прогноза российского ВВП по итогам года от Минэкономразвития, новость о которой появилась в понедельник. Во вторник рублю могли оказать поддержку позитивные данные по индексу производственной активности PMI в России за август, который перешагнул отметку в 50 пунктов впервые в этом году", - подчеркивает Беспалов.

"Рубль укрепляет свои позиции на фоне общей слабости доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3375 рублей. Ставки MosPrime снизились на день до 4,33%, а на неделю и на месяц остались без изменения на уровнях 4,43% и 4,54% соответственно. Отчет американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами показывает, что объем длинных позиций по рублю вырос за прошлую неделю на 18,4%. По сути, рубль так и не отыграл возвращение оптимизма на глобальные рынки. Сначала ему мешал выход нерезидентов из ОФЗ, затем конвертация дивидендов, а уж после - внешнеполитические риски. Среди валют развивающихся стран рубль обладает наибольшей обеспеченностью. Стоит все же отметить, что объем прогнозов на укрепление рубля увеличивается, а пессимистов становится меньше. В сезонном преломлении сентябрь является одним из лучших месяцев для отечественной валюты, уступая лишь марту. Почти уверенно можно сказать, что нейтральная динамика в сентябре маловероятна. Учитывая традиционно слабый август, можно предположить, что сентябрь станет месяцем укрепления", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Нефть

Цены на нефть растут во вторник на фоне подъема оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции.

В центре внимания рынка - данные о запасах в США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам шестой недели подряд - на 2 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 выросла на 1,28% - до $45,86 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились в цене на 1,27% - до $43,15 за баррель.

В августе Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 5,8%, причем Brent завершила ростом пятый месяц подряд, WTI - четвертый.

Хотя нефтяной рынок и завершил август в плюсе, WTI так и не смогла закрепиться выше $43 за баррель в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру.

"Цены на нефть продолжают оказывать существенное влияние на рубль. Во вторник поддержать нефтяные цены могли сильные данные по индексу деловой активности в производственном секторе КНР, которые вышли лучше прогноза. Что касается будущих событий, то здесь инвесторам может быть интересна завтрашняя статистика по запасам коммерческой нефти в США. Она укажет, какое влияние на запасы оказала вызванная угрозой со стороны ураганов приостановка значительной части добычи в Мексиканском заливе на прошлой неделе. В случае ускорения темпа снижения запасов, дорожающая нефть может оказать дополнительную поддержку рублю", - отмечает Беспалов.

ЦБ РФ с 24 по 28 августа продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Банк России во вторник, 1 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 751,7 млрд рублей (при лимите 2,26 трлн рублей и спросе 1 трлн 751,7 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 августа, банки разместили 1 трлн 210,2 млрд рублей (при лимите 1,42 трлн рублей и спросе 1 трлн 210,2 млрд рублей) в среднем по ставке 4,19% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 сентября на 21,9 копейки, до 73,5849 руб./$1, и увеличил курс евро на 32,81 копейки, до 88,1547 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 29,98 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,5673 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 45,41 копейки и составил 73,5583 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 827,241 млн, из которых $754,528 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 72,713 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 22,77 копейки, до 88,1243 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 18,79 копейки и составил 88,0443 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR442,021 млн, из которых EUR188,744 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR253,277 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ также провел доразмещение 34-го выпуска КОБР объемом 3 млрд 82,1 млн рублей. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая снизилась на 3 базисных пункта - до 4,33% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних отметках 4,54%, 4,64% и 4,66% годовых.