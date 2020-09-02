Минфин РФ разместил рекордный объем ОФЗ в рамках одного аукциона и аукционного дня

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ в среду, 2 сентября, благодаря высокому спросу инвесторов, в том числе нерезидентов, разместил на первичных аукционах рекордный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) в рамках как одного аукциона, так и аукционного дня в целом, продав бумаги на сумму 187 млрд 605 млн рублей по номиналу при спросе 314 млрд 757 млн рублей по номиналу.

Предыдущий максимум был установлен 20 мая, когда за один аукционный день были размещены гособлигации на 169,588 млрд рублей. В этот день объем размещения на первом аукционе составлял 111,964 млрд рублей. Это был также рекордный объем ОФЗ в рамках одного аукциона. Спрос составлял 149,333 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29014 с погашением 25 марта 2026 года составила 97,6716% от номинала, говорится в сообщении Московской биржи.

Всего было продано бумаг на общую сумму 187 млрд 605 млн рублей по номиналу при спросе 314 млрд 757 млн рублей по номиналу.

Облигации серии 29014 с погашением 25 марта 2026 года имеют 23 квартальных купонных периода и первый купонный период - 49 дней, дата выплаты второго купонного дохода - 30 сентября 2020 года. Расчет процентных ставок 1-24-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода).