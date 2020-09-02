ВТБ в июле сократил чистую прибыль по МСФО почти в 20 раз

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ в июле 2020 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 1,1 млрд рублей против 20,5 млрд рублей за тот же месяц 2019 года, сообщил банк в среду.

За январь-июль показатель сократился почти в 2,3 раза - до 43 млрд рублей с 97,3 млрд рублей год назад.

ВТБ в релизе указал, что показатели прибыльности находились под давлением в условиях пандемии COVID-19 на фоне повышенных уровней резервирования и переоценки инвестиционной недвижимости.

Стоимость риска составила 2,2% за 7 месяцев и 4,9% в июле по сравнению с 0,8% и 0,5% соответственно год назад. Расходы на создание резервов составили 162,6 млрд рублей за 7 месяцев 2020 года и 48,7 млрд рублей в июле, увеличившись в 3,2 и 8,5 раза по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Июльский объем резервов ВТБ сопоставим с квартальными расходами на провизии (так, резервы группы во втором квартале составили 68,8 млрд рублей, а в первом - 45,1 млрд рублей).

"В июле мы продолжили уверенный рост бизнеса и ключевых банковских доходов - процентных и комиссионных. Однако последствия резкого снижения деловой активности, вызванного пандемией COVID-19, в июле, как и во втором квартале, оказали существенное влияние на рост отчислений в резервы и, таким образом, давление на общий уровень прибыльности группы", - заявил глава ВТБ Андрей Костин, чьи слова приводятся в сообщении.

Он заявил, что ключевым приоритетом ВТБ до конца года является создание резервов исходя из консервативной оценки экономической ситуации одновременно с активным наращиванием клиентской базы, сдерживанием роста расходов и энергичным продолжением технологической трансформации.

В пресс-службе ВТБ "Интерфаксу" уточнили, что совокупный объем отчислений в резервы под кредитные убытки за июль составил 49,6 млрд рублей (с учетом резервов по гарантиям, юридическим обязательствам и т.п.), из них 40,5 млрд рублей пришлось на кредиты юрлицам, а 9,1 млрд рублей - на ссуды физлицам.

"Рост отчислений в резервы по кредитам юридическим лицам был многофакторным, включал в себя и макропоправку, и портфельные/отраслевые резервы, и индивидуальные резервы по некоторым крупным заемщикам. Основной фактор роста расходов на резервы - последствия резкого снижения деловой активности в конце первого-второго кварталов, вызванного пандемией, и соответствующее негативное влияние на корпоративный сектор", - заявили в ВТБ.

В июле совокупный кредитный портфель увеличился на 4,7% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2,9%). Объем кредитов физическим лицам вырос на 1,5%, до 3,7 трлн рублей, объем кредитов юрлицам - на 6,0% (с корректировкой на эффект валютной переоценки рост составил 3,6%), до 8,9 трлн рублей.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 5,0% по состоянию на 31 июля (+30 б.п. с начала года).

Чистые процентные доходы составили 297,4 млрд рублей за 7 месяцев и 45,4 млрд рублей в июле 2020 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 18,2% и 19,5% соответственно.

Чистая процентная маржа составила 3,8% по итогам 7 месяцев 2020 года и в июле 2020 года (рост на 50 б.п. и на 40 б.п. по сравнению с аналогичными периодами прошлого года соответственно). Рост чистой процентной маржи происходит на фоне смягчения денежно-кредитной политики и более быстрой переоценки обязательств, указал ВТБ.

Чистые комиссионные доходы составили 63,8 млрд рублей за 7 месяцев (+21,5% год к году) и 10,9 млрд рублей в июле (+43,4% год к году). Поддержку росту чистых комиссионных доходов оказали, в основном, активный рост комиссии по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов.

ВТБ планировал прибыль в этом году на уровне 220-230 млрд рублей, но в мае поставил прогноз на пересмотр.