Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 03.09В России 1 009 995+4 995В мире 26 031 410+281 768

Рост деловой активности в сфере услуг РФ в августе был значительным

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в августе 2020 года незначительно снизился до 58,2 пункта с 58,5 пункта в июле, при этом показатель роста деловой активности оказался вторым максимальным с января 2017 года, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO).

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в августе вырос до 57,3 пункта с 56,8 пункта в июле.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Новость дополняется

PMI IHS Markit

Новости

"Газпром" приступил к проектированию "Силы Сибири 2"

Рубль дешевеет к доллару и растет к евро на старте торгов

Титов призвал продлить антикризисные меры для бизнеса на весь 2021 год

Что случилось этой ночью: четверг, 3 сентября

Госдолг США превысит объем ВВП в следующем финансовом году

Госдолг США превысит объем ВВП в следующем финансовом году
Экономический кризис

Ford решил сократить 1,4 тыс. штатных сотрудников в США

Ford решил сократить 1,4 тыс. штатных сотрудников в США

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

ВТБ в июле сократил чистую прибыль по МСФО почти в 20 раз

Нефть Brent подешевела до $44,82 за баррель

Рубль ускорил падение на заявлениях Германии об отравлении Навального

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');