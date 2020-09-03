Рубль дешевеет к доллару и растет к евро на старте торгов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Доллар повышается, евро снижается на Московской бирже в четверг утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,48-75,68 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 75,64 руб. (+22,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,25 руб. (-9,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 8,1 копейки к уровню закрытия среды, до 81,76 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,7762 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,5131 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику в основных парах после сильного падения по итогам предыдущих торгов. Рубль снижается к доллару и растет к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке, где пара "евро-доллар" снижается после того, как курс евро поднялся выше отметки в $1,2, это произошло впервые с мая 2018 года.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) после этого просигнализировал об обеспокоенности относительно существенного роста евро за последнее время. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что валютный курс "имеет значение" в денежно-кредитной политике, после чего курс евро быстро перешел к снижению.

Настроения глобальных игроков поддерживаются надеждами на прогресс в разработке тестов и вакцины против коронавирусной инфекции.

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил в эфире телеканала NBC, что вакцина от коронавируса может появиться до конца 2020 года, если проводимые в настоящее время клинические испытания дадут чрезвычайно положительные результаты.

В интервью изданию Kaiser Health News во вторник Фаучи сказал, что "сейчас данные настолько хороши, что можно сказать, что она безопасна и эффективна".

Кроме того, в среду стало известно, что министр финансов США Стивен Мнучин возобновил переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси о новом пакете стимулирующих мер.

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в августе, которые будут опубликованы в пятницу.

Накануне рубль отыгрывал сообщения, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок", об этом заявил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Иностранные государства в этой связи призвали Россию дать ответ на случившееся. Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя произошедшее, заявила в среду, что Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в свою очередь заявил, что Берлин в ближайшие дни обсудит с партнерами по ЕС и НАТО реакцию на ситуацию с Навальным.

Британский премьер Борис Джонсон и глава МИД Доминик Рааб выразили обеспокоенность заявлением Берлина об отравлении Навального ядом группы "Новичок" и также призвали российские власти дать необходимые пояснения.

Франция осудила нападение на российского оппозиционера и призвала Россию объяснить обстоятельства случившегося.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен расценила отравление как подлый поступок. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу РФ Рии Оомен-Рюйтен (Нидерланды) и Аксель Шаффер (ФРГ) потребовали от российской стороны "немедленного объяснения" произошедшего.

В Вашингтоне заявили, что США вместе с союзниками будут добиваться привлечения виновных в отравлении Навального к ответственности. "США глубоко обеспокоены результатами, опубликованными сегодня. Отравление Алексея Навального заслуживает осуждения", - заявил Совет национальной безопасности США в своем аккаунте в "Твиттере".

"Мы будем работать с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех в России, куда бы ни привели доказательства", - говорится в заявлении.

Сенатор Роберт Менендес заявил, что президент США Дональд Трамп должен отреагировать на сообщение Германии об отравлении российского блогера Алексея Навального введением новых санкций против России.

Сенатор призвал администрацию Трампа немедленно определить в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием, "была ли Российская Федерация причастна к этому отравлению, и если да, то немедленно ввести санкции, санкционированные Конгрессом".

Цены на нефть снижаются утром в четверг, несмотря на данные о сокращении запасов и добычи в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени уменьшилась на 0,5% - до $44,21 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 2,5%.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевеют на 0,39% - до $41,35 за баррель. В среду стоимость этих контрактов уменьшилась на 2,9%, до минимума с 7 августа.

Как сообщило накануне Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 9,4 млн баррелей. Падение существенно превзошло прогнозы рынка: эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,2 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 1,1 млн баррелей в сутки - до 9,7 млн баррелей в сутки.

Резкое падение запасов нефти и объемов добычи, однако, не слишком удивило трейдеров, поскольку оно отражает последствия урагана "Лаура", пишет Market Watch. Давление на рынок оказывает тот факт, что Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.