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ЦБ призвал банки не затягивать с оценкой реального качества кредитных портфелей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки в ближайшее время должны оценить реальное качество кредитных портфелей, затягивание признания потерь может привести к тому, что они не смогут направлять ресурсы на кредитование эффективных компаний, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе съезда Ассоциации банков России.

Чтобы банки могли провести масштабную программу реструктуризации, растянуть убытки во времени и дать возможность предприятиям и гражданам восстановить свою платежеспособность, ЦБ разрешил временно не увеличивать резервы по кредитам.

"Но в ближайшее время, я призываю к этому банки, они должны оценить реальное качество кредитного портфеля. Очень важно, чтобы признание потерь по невозвратным кредитам не откладывалось в долгий ящик. Я понимаю стремление банков растянуть эти регуляторные послабления, но затягивание признания потерь может приводить к тому, что банки не смогут направлять ресурсы на кредитование эффективных компаний", - сказала Набиуллина.

"Наличие некачественных активов на балансе снижает доверие к банкам, примеров в мировой практике, когда признание плохих активов затягивалось, достаточно много. Это и потерянное десятилетие в Японии в 90-х годах, и ситуация в ряде европейских стран после глобального финансового кризиса в 2007-2009 годах, и наш собственный опыт 2008-2009 годов", - отметила глава регулятора. Поэтому ЦБ принял решение выходить из послаблений аккуратно, "но выходить из них надо", подчеркнула она.

Набиуллина еще раз рекомендовала банкам взвешенно оценивать рекомендации по дивидендным выплатам. "Мы в целом рекомендуем банкам особенно взвешенно подходить к выплате дивидендов, так как неопределенность, связанная с пандемией, сохраняется, и капитал может потребоваться в будущем для абсорбирования убытков. Поэтому для выплаты дивидендов надо оценить будущие потребности в капитале, исходя из консервативных оценок", - заявила она.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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