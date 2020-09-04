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Снова отложено введение механизма дифференциации тарифа ФСК

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поручило Минэкономразвития продолжить анализ механизма дифференциации тарифа ПАО "ФСК ЕЭС". Таким образом, его введение снова откладывается, пишет "Коммерсантъ".

По указанию вице-премьера Юрия Борисова правительство вернуло расчеты Минэкономразвития на доработку и поручило министерству совместно с ФАС, Минэнерго, Минпромторгом, Минстроем и отраслевыми бизнес-ассоциациями продолжить анализ. В поручении отмечается, что участники рабочей группы должны представить в правительство согласованные предложения с соответствующими обоснованиями, однако срок выполнения этой задачи не указан, говорится в статье.

Как пишет газета, в Минэнерго по-прежнему предлагают повышать тариф ФСК поэтапно в течение трех лет, ожидая снижения единых тарифов в распределительных сетях в среднем на 4,5%. В Минстрое газете сообщили, что позицию сформируют по итогам представленных расчетов.

ПАО "Россети" (основной акционер "ФСК ЕЭС") все еще рассчитывают на введение механизма в 2021 году, пишет издание.

Профильные ведомства уже не первый год обсуждают дифференциацию тарифа магистральных сетей под управлением ПАО "ФСК ЕЭС". Речь идёт о внедрении "надбавок" к тарифу для прямых потребителей. Как пояснял ранее глава Минэнерго Александр Новак, в настоящий момент "нагрузку несет только распределительный комплекс по "перекрёстке". "Мы предлагаем часть нагрузки пропорционально объёму полезного отпуска перенести на крупных потребителей, которые находятся на сетях ФСК. То есть повысить тариф ФСК для потребителей и снизить тариф ФСК для территориальных сетевых организаций", - говорил министр.

Против этого механизма выступают крупные промышленные потребители энергии. По их оценкам, дифференциация может привести к допзатратам промышленников в объеме 45 млрд руб. ежегодно, а плата за резерв - до 342 млрд руб. Конечные цены на электроэнергию для предприятий могут увеличиться "в среднем в 2,3 раза".

Минэкономразвития правительство ФСК ЕЭС Россети

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