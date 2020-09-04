Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,7%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу дальнейшим снижением цен blue chips из-за возросших санкционных рисков, а также ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после продолжительного ралли; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,4-0,7%, лидерами отката выступают акции "Яндекса" вслед за обвалившимся в США технологическим сектором.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2912,34 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1217,95 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар вырос до 75,43 рубля (+0,15 рубля), золото стоит $1941,3 за унцию (+0,2%).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,9%), "Интер РАО" (-1,5%), АФК "Система" (-1,4%), "РусГидро" (-1,2%), "РусАла" (-1,1%), "Магнита" (-1%), "Россетей" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), банка ВТБ (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), МосБиржи (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), МТС (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), Polymetal (-0,1%).

Вместе с тем, растут в цене акции "АЛРОСА" (+0,4%), ММК (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Мнения аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, данные по деловой активности (индексы PMI) в странах еврозоны и США носят неоднозначный характер и ставят под сомнение реализацию сценария быстрого восстановления экономического роста. В итоге трейдеры предпочли зафиксировать прибыль по наиболее прибыльным позициям на рынке акций, что привело к коррекции вниз, которая была наиболее заметной в высокотехнологичном сегменте американского фондового рынка.

Данные технического анализа указывают на возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС (снижение может ускориться в случае закрепления ниже уровня 1200 пунктов). Внешний фон утром в пятницу остается сравнительно неблагоприятным - участники рынка поставили под сомнения обоснованность текущих оценок стоимости компаний в период экономического спада.

Во второй половине дня (15:30 по Москве) ожидается публикация данных по рынку труда США (non-farm payrolls), которые могут заметно повлиять на ожидания инвесторов. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в диапазоне 75-75,5 руб./$1.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, снижение мировых индексов, спровоцированное распродажами в технологическом секторе, стало самым резким с начала лета. Участники рынка не отмечают знаковых новостей, которые могли бы спровоцировать резкое снижение, однако признают, что отыгравшие весеннее падение и обновившие максимумы представители технологического сектора по большей части выглядят перекупленными и дорогими.

При этом участники рынка верят, что снижение будет иметь краткосрочный характер, а не носит разворотный характер для индексов. Тем не менее, та скорость, с которой снижались индексы, заставляет насторожиться относительно дальнейших перспектив движения рынка, принимая во внимание тот факт, что сентябрь исторически не является месяцем роста для американских индексов, отмечает Шишкина.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу остается слабо негативным. Тем не менее, контракты на алюминий, медь и никель торгуются в "плюсе", дорожает золото, как и металлы платиновой группы. Соответственно, можно говорить, что обвал американского рынка накануне уже отыгран рынками и новый день они встречают в относительном спокойствии.

Поэтому можно ожидать относительно небольшого снижения российского рынка в начале дня, а рубль вовсе может продолжить восстановление своих позиций. На корпоративном плане бумаги "Северстали" торгуются в пятницу последний день с дивидендами 15,44 руб. на акцию. Провал американских индексов - это пока предупреждение, но не повод для массированных распродаж, считает аналитик.

Пожар на супертанкере New Diamond

Пятница началась для нефти с новостей о пожаре на супертанкере New Diamond, который находится вблизи Шри-Ланки. Груз составляет 2 млн баррелей кувейтской нефти, а огонь перекинулся с машинного отделения на палубные надстройки. Однако это не остановило котировки нефти от снижения. Запасы в США снижаются уже шесть недель подряд, но в грядущий понедельник, когда в США будут праздновать День труда, завершится высокий летний сезон.

Уже на прошлой отчетной неделе потребление бензина в Штатах сократилось на 4% по сравнению с предыдущей. Соответственно, на рынке сохраняются опасения, что данный негативный тренд продолжится, тем более что осенью НПЗ северного полушария склонны сокращать переработку на фоне профилактических работ перед зимним сезоном, отмечает Кочетков.

В США рынок акций в четверг, 3 сентября, упал на 1,2-5% на фоне самых существенных потерь технологического сектора за несколько месяцев - NASDAQ обвалился на 5%.

Аппетит инвесторов ухудшился после ралли рынка в прошлом месяце. Явных причин для распродаж, приведших к самому существенному снижению индексов США с июня, не было. Экономические данные примерно совпали с прогнозами, компании не публиковали каких-либо негативных прогнозов. Однако, по мнению аналитиков, рынку необходимо сделать паузу после нескольких дней с историческими максимумами, сообщает MarketWatch.

Днем ранее американский фондовый рынок завершил торги на рекордных уровнях на фоне надежд инвесторов на прогресс в разработке тестов и вакцины против коронавирусной инфекции.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 29 августа, сократилось на 130 тыс. и составило 881 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Таким образом, число новых заявок стало минимальным с начала пандемии, отмечает Trading Economics.

Производительность труда в США во втором квартале 2020 года подскочила на 10,1%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Предварительные данные указывали на менее значительный рост - на 7,3%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали пересмотр оценки роста производительности труда до 7,5%.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 18,9% и составил $63,56 млрд по сравнению с пересмотренным июньским показателем в $53,46 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $58 млрд с предварительно объявленных $50,7 млрд в июне (на 14,4%). Респонденты MarketWatch прогнозировали скачок на 16,2% - до $58,9 млрд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе снизился до 56,9 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). В июле его значение составило 58,1 пункта, что является минимумом с февраля 2019 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали падение индекса в августе до 57 пунктов.

Индексы в Азии также снижаются

В пятницу в Азии также преобладает снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 снижается на 0,6%).

Заказы промпредприятий Германии в июле выросли на 2,8%, тогда как ожидался рост на 5%.

В пятницу трейдеры ждут официальных данных о безработице в США за август. Данные ADP Research Institute, опубликованные на этой неделе, показали, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце выросло лишь на 428 тыс.

Нефть продолжает дешеветь

Нефть утром в пятницу продолжает сползать вниз; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $43,63 за баррель (-1% и -0,8% в четверг), октябрьская цена WTI - $40,92 за баррель (-1,1% и -0,3% накануне).

Министерство энергетики США сообщило на этой неделе, что спрос на бензин в стране на прошлой неделе сократился до 8,78 млн баррелей с 9,16 млн баррелей неделей ранее.

Тем временем Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду, 2 сентября, Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.