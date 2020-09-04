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Хлеб в РФ за год подорожал более чем на 5%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в России за год повысились на 5,2%, следует из данных Росстата.

В августе по сравнению с июлем цены выросли на 0,5%.

В то же время лидером по росту цен на продовольственном рынке стали крупа и бобовые - за год они подорожали на 24,5%, хотя в августе по сравнению с июнем подешевели на 0,1%.

Кроме того, цены на макаронные изделия за год выросли на 9,1%, сливочное масло - на 6,5%, подсолнечное масло - на 4%. В то же время сахар подешевел на 0,4%.

Плодоовощная продукция, которая традиционно оказывает влияние на ценовую динамику на продовольственном рынке, за год подорожала на 9,8%, в августе цены снизились на 8,3%.

По данным Росстата, картофель в августе подешевел на 19,6%, помидоры - на 15,6%, лук - на 14,9%, виноград - на 14,6%, яблоки - на 11,9%, огурцы - на 9,7%, белокочанная капуста - на 9,2%, морковь - на 9,1%. Вместе с тем отмечен рост цен на апельсины - на 14,1%, на замороженные овощи - на 0,6%, на сухофрукты - на 0,4%.

Цены на овощи и фрукты снизились во всех регионах, кроме Камчатского края, где рост составил 1,8%. В 34 регионах страны цены снизились на 9% и более.

Росстат уточнил, что в августе пшено подешевело на 1,5%, яйца - на 1%, мороженые кальмары - на 0,7%, мороженая разделанная рыба (кроме лососевых) и стерилизованное молоко - на 0,6%, куриное мясо, говяжья печень, соленая сельдь, гречневая крупа, сухие молочные смеси для детского питания, зефир, пастила, кофе и коньяк - на 0,2%.

Заметный рост потребительских цен отмечен на сахар-песок - на 2,8%. Причем в 32 регионах подорожание составило 3%. В семи регионах сахар стал дешевле, больше всего - на Чукотке (на 1,7%).

Кроме того, цены на свинину в августе выросли на 1,4%, баранину (кроме бескостного мяса) - на 1%, рыбные консервы в томатном соусе, национальные сыры и брынзу - на 0,9%, отечественную икру лососевых рыб, овощные консервы, оливковое масло - на 0,8%.

В целом за год продукты питания подорожали на 4,6%, в августе по сравнению с июлем цены снизились на 0,9%.

Росстат

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