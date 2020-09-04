Рубль вечером возобновил снижение к доллару и продолжил расти к евро

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Доллар перешел к небольшому повышению, евро продолжает немного дешеветь на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 75,36 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 7,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,11 руб./EUR1, подешевев на 10,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 0,58 копейки - до 81,55 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар растет к большинству мировых валют после выхода позитивных данных по состоянию американского рынка труда. Участники внутреннего валютного рынка при этом не проявляют особой активности на фоне отсутствия нового негатива вокруг предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщило в пятницу Минтруда США, безработица в стране в прошлом месяце упала до 8,4% с июльских 10,2% при ожидавшемся аналитиками снижении до 9,8%.

Количество рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 1,371 млн, в июле, согласно пересмотренным данным, число рабочих мест выросло на 1,734 млн, а не на 1,763 млн, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в августе на 1,4 млн, сообщил Trading Economics.

Союзники по НАТО продолжают консультации о том, как следует отреагировать на данные об отравлении Навального, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на совете НАТО на уровне послов, созванном специально в связи с этим инцидентом.

Столтенберг отметил, что виновные в отравлении должны быть привлечены к ответственности, а российской стороне следует передать ОЗХО всю информацию о программе по работе над веществами группы "Новичок".

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, какие меры может принять альянс в связи с этой историей, генсек отметил: "Я не буду спекулировать на эту тему".

Комментарий аналитика

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль со среды практически стоит на месте, после того как в этот день доллар подорожал почти на два рубля на сообщениях, что Алексея Навального могли отравить ядом "Новичок", который печально известен в связи с делом Скрипалей.

"Давление на рубль также оказывает низкий спрос на внешних рынках в преддверии праздника - Дня труда в США, который отмечается в понедельник. Обычно участники рынка закрывают в таких случаях рискованные позиции", - говорит Наумова.

"Риски немедленной реакции Евросоюза по заявлениям Германии о здоровье известного российского оппозиционера снизились после того, как Еврокомиссия заявила о возможности каких-либо мер лишь после тщательного расследования. Без этих рисков на рубль продолжают работать его фундаментальные качества в виде реальной положительной доходности в мире, где преобладают отрицательные значения, включая доллар и евро. Аукционы 2 сентября показали, что при большей щедрости Минфина инвесторы готовы скупать облигации федерального займа в больших объемах. Во всяком случае, на прошедших аукционах был установлен рекорд размещения - более 215 млрд рублей. Соответственно, если внешнеполитические риски будут смягчаться, то тенденция на укрепление "россиянина" вновь станет актуальной с целями до 70,0 за доллар и 84,0 за евро в ближайшие месяцы", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Нефть

Цены на нефть снова перешли к заметному снижению в ходе торгов в пятницу на фоне укрепления доллара США после публикации данных о безработице в стране, пишет Trading Economics.

При этом недельное падение нефтяных цен может стать максимальным с июня.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 уменьшилась на 2,95% - до $42,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 3,43% - до $39,95 за баррель.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил на саммите GMIS2020, что мировой спрос на нефть в 2020 году может снизиться на 9-10 млн баррелей в сутки к уровню 2019 года. В то же время он отметил, что ситуация на нефтяном рынке сегодня "гораздо более понятная, чем в апреле".

Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg. В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

ЦБ РФ 31 августа, а также 1 и 2 сентября продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 28,57 копейки, до 75,1823 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,69 копейки, до 89,0384 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 25,69 копейки по отношению к четвергу и составил 75,1249 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 6,78 копейки и составил 75,2342 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 998,527 млн, из которых $656,823 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 341,704 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 11,37 копейки, до 88,9778 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 12,03 копейки и составил 88,9559 копейки руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR454,656 млн, из которых EUR158,952 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR305,704 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 1 базисный пункт - до 4,31% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом - 4,52%, 4,65% и 4,66% годовых соответственно.