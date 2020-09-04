Минэкономразвития РФ допустило дефляцию или нулевую инфляцию в сентябре

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает, что в сентябре будет зафиксирована незначительная дефляция в РФ в 0,1%, либо нулевая инфляция, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".

Годовая инфляция в РФ по итогам сентября, по оценке министерства, составит 3,6-3,7% после 3,6% по итогам августа.

"По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики в сентябре рост цен составит минус 0,1-0,0%, что соответствует годовому темпу 3,6-3,7% г/г (в сентябре 2019 года была дефляция в 0,2% - ИФ). При этом значительное влияние на темпы роста цен будут оказывать, с одной стороны, высокие показатели урожая, с другой - динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма в условиях дальнейшего открытия границ", - говорится в обзоре министерства.

Росстат ранее в пятницу сообщил, что в августе была зафиксирована нулевая инфляция (без округления до десятых дефляции в 0,04%), годовая инфляция ускорилась до 3,6% с 3,4% на конец июля. Данные за август оказались выше ожиданий и аналитиков, которые ожидали дефляцию в августе на 0,1% и прогноза Минэкономразвития, ожидавшего дефляцию в интервале 0,1-0,2%.

"В августе 2020 г. годовая инфляция ускорилась до 3,6% г/г (3,4 % в июле), что оказалось несколько выше предварительных оценок Минэкономразвития. Вклад в ускорение инфляции внесли: менее выраженное, чем в прошлом году, сезонное удешевление плодоовощной продукции; ослабление рубля и, как следствие, рост цен на непродовольственные товары с высокой импортной составляющей; удорожанием транспортных и гостиничных услуг в условиях повышенного спроса на услуги внутреннего туризма; проведение отложенной индексации цен на газ для населения", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Кроме того, в министерстве отмечают, что дополнительным фактором ускорения инфляции в сфере услуг стала отложенная индексация цен на газ для населения (с 1 августа индексация составила 3% - ИФ).

Как сообщалось, Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4%. Новый прогноз министерство представит на следующей неделе.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце августа - начале сентября, по инфляции на 2020 год равняется 3,8% (3,9% по опросу месяц назад).

ЦБ РФ на опорном заседании совета директоров 24 июля, снизив ключевую ставку до 4,25% с 4,5%, понизил и прогноз по инфляции на 2020 год до 3,7-4,2% с 3,8-4,8%, а на 2021 год - до 3,5-4% с 4%.