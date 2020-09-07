ФНБ в августе вырос на 298 млрд рублей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 13 трлн 256,7 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $177,612 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

На 1 августа объем ФНБ составил 12 трлн 958,7 млрд рублей, или 11,4% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $176,64 млрд.

Таким образом, за август его объем вырос на 297,96 млрд рублей.

Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) за месяц выросли на 204 млрд рублей - с 8,706 трлн рублей ($118,68 млрд, 7,7% ВВП) до 8,910 трлн рублей, или $119,379 млрд (7,8% ВВП).

Минфин в августе реализовал часть средств ФНБ - $21,4 млн, 18 млн евро и 3,6 млн фунтов стерлингов - за 3,556 млрд рублей. Вырученные средства были направлены на финансирование его дефицита.