ВТБ досрочно погасил ипотечные облигации на 11,7 млрд рублей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ досрочно погасил облигации с ипотечным покрытием серии 6-ИП класса "A" на 4 млрд рублей, серии 6-ИП класса "Б" на 2 млрд рублей, серии 7-ИП класса "A" на 3,8 млрд рублей, серии 7-ИП класса "Б" на 1,9 млрд рублей, говорится в сообщениях банка.

Банк разместил по закрытой подписке облигации 6-ИП в июле 2014 года, облигации 7-ИП - в декабре 2014 года.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Потенциальными приобретателями бондов обоих классов являлись "ВЭБ Капитал" и Внешэкономбанк. Облигации размещались по цене 100% от номинала.

Ставка 1-го купона бумаг класса "А" составила 9% годовых, класса "Б" - 3% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Облигации 6-ИП должны были быть полностью погашены 14 августа 2043 года, 7-ИП - 6 декабря 2044 года.

На данный момент в обращении находится 73 выпуска биржевых облигаций ВТБ на 179,2 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на 21,64 млрд рублей.