Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 07.09В России 1 030 690+5 185В мире 27 103 845+230 699

ВТБ досрочно погасил ипотечные облигации на 11,7 млрд рублей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ досрочно погасил облигации с ипотечным покрытием серии 6-ИП класса "A" на 4 млрд рублей, серии 6-ИП класса "Б" на 2 млрд рублей, серии 7-ИП класса "A" на 3,8 млрд рублей, серии 7-ИП класса "Б" на 1,9 млрд рублей, говорится в сообщениях банка.

Банк разместил по закрытой подписке облигации 6-ИП в июле 2014 года, облигации 7-ИП - в декабре 2014 года.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Потенциальными приобретателями бондов обоих классов являлись "ВЭБ Капитал" и Внешэкономбанк. Облигации размещались по цене 100% от номинала.

Ставка 1-го купона бумаг класса "А" составила 9% годовых, класса "Б" - 3% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Облигации 6-ИП должны были быть полностью погашены 14 августа 2043 года, 7-ИП - 6 декабря 2044 года.

На данный момент в обращении находится 73 выпуска биржевых облигаций ВТБ на 179,2 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на 21,64 млрд рублей.

ВТБ

Новости

Рубль отыграл часть потерь на новости о выводе Навального из комы

Экономический кризис

Автопром ФРГ перестал быть двигателем экономики страны из-за пандемии

Автопром ФРГ перестал быть двигателем экономики страны из-за пандемии

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

РФ до конца сентября оценит возможность переброски нефтепотоков из Прибалтики

Минск пообещал погасить долг за российский газ до конца сентября

Цена нефти Brent в понедельник опускалась до двухмесячного минимума

Цена нефти Brent в понедельник опускалась до двухмесячного минимума

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

В Кремле не готовы принять на веру публикацию об обладателях "золотых паспортов" Кипра

В Кремле не готовы принять на веру публикацию об обладателях "золотых паспортов" Кипра

Китай поставил новый исторический рекорд по закупкам газа

Доллар подорожал почти на 14 копеек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');