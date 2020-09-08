Рождественские распродажи в США в этом году начнутся еще до Хэллоуина

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Сезон предпраздничных распродаж в США в этом году может начаться на несколько недель раньше - еще до Хэллоуина (31 октября), пишет Financial Times.

Как отмечает газета, пандемия заставила ритейлеров, включая Macy's Inc., Kohl's Corp., Calvin Klein, Guess Inc. и Target Corp., пересмотреть свою тактику стимулирования продаж. Глава Target Брайан Корнелл отметил, что компания готовится запустить распродажи раньше, "чем когда-либо".

Помимо этого, сезон распродаж может быть продлен, поскольку власти хотят избежать скопления большого количества людей в магазинах, которое увеличило бы риск распространения коронавируса.

Один из основателей Urban Outfitters Ричард Хейн заявил, что компания планирует продлить период распродаж, которые начнутся раньше обычного. Он не ждет достижения пиковых показателей прошлого года, "поскольку покупатели пытаются избегать толпы".

Более длительный период распродаж может позволить ритейлерам увеличить объемы продаж, однако существует риск снижения маржи, отмечает FT.

В то же время, руководители некоторых компаний также считают, что покупатели могут устать от предложений.

"Мы давно имеем традицию не украшать наши магазины до того, как пройдет День благодарения", - сказал главный брэнд-менеджер Nordstrom Пит Нордстром.

Глава ритейлера одежды TJX Cos Эрни Херрман, в свою очередь, не уверен, что покупатели начнут предпраздничные покупки раньше, если высокий уровень безработицы сохранится.

Онлайн-ритейлеры также пытаются растянуть период распродаж, чтобы избежать перегрузки дистрибьютерских сетей. Спрос на онлайн-покупки может быть настолько высок, что службы доставки введут дополнительную плату за свои услуги, пишет FT. Главный финансовый директор Dick's Sporting Goods Ли Белицки сказал аналитикам, что он ожидает подобных мер как от FedEx, так и от UPS.

Ритейлеры также рассчитывают составить конкуренцию Amazon.com Inc., который в этом году перенес свою ежегодную распродажу с июля на четвертый квартал.

В этом году ставки для ритейлеров особенно высоки, учитывая финансовое состояние сектора. Недавние отчеты компаний продемонстрировали, насколько по-разному они переживают пандемию. Gap Inc. и Nordstorm по итогам второго квартала отчитались об убытках, в то время как Target и Walmart Inc. зафиксировали значительный рост продаж. На прошлой неделе сеть универмагов Macy's отметила, что покупатели в крупных городах все еще избегают посещения магазинов.