Рынок акций РФ ускорил падение из-за обвалившейся нефти

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник ускорил падение из-за обвалившейся нефти и отката внешних фондовых площадок во главе с ранее перегретыми бумагами технологического сектора; индексы МосБиржи и РТС сдали круглые рубежи 2900 и 1200 пунктов соответственно (РТС обновил минимум с конца мая).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2888,79 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1189,47 пункта (-2,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,5%.

Доллар вырос до 76,5 рубля (+0,73 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-4,5%), "Газпром нефти" (-2,6%), Polymetal (-2,6%), "Газпрома" (-2,5%), ПАО "Полюс" (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,6%), "Татнефти" (-1,6%), Сбербанка (-1,5% и -1,1% "префы", "Интер РАО" (-1,5%), "Мобильных телесистем" (-1,2%), "Роснефти" (-0,9%), банка ВТБ (-0,9%), UC Rusal (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "Россетей" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%, до 0,7236 рубля), НЛМК (-0,3%).

Совет директоров "РусГидро" рекомендовал направить на дивиденды за 2019 год 0,03568 руб. на акцию, сообщила компания на ленте раскрытия информации. Общая сумма выплат составит 15,7 млрд руб., реестр акционеров под дивиденды закроется 10 октября.

Выросли во вторник акции "АЛРОСА" (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (1,1%), "Северстали" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), Московской биржи (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката во вторник выступили акции "Самараэнерго" (-11% и -13,2% "префы"), ПАО "Русолово" (-4,1%), "Селигдара" (-3,8%), ПАО "Южуралникель" (-3,3%), ГДР Mail.ru Group (-3,3%), ГДР TCS Group (-3,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+16,6% и +5,4% "префы"), "Саратовэнерго" (+4,4% и +7,9% "префы"), GDR X5 Retail (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,333 млрд рублей (из них 14,771 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Цены на нефть

Нефть во вторник остается под давлением продавцов на сигналах того, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым; цена Brent к 18:50 по московскому времени упала почти на $2,5 ниже уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $39,51 за баррель (-6% и -1,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $36,34 за баррель (-8,6% к уровню пятницы).

Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных агентством Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты.

Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая.

Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть - завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.