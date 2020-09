Фондовый рынок США заметно снизился

Акции технологических компаний продолжили дешеветь

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы заметно опустились по итогам торгов во вторник.

Накануне биржи США были закрыты в связи с праздником (День труда). В пятницу фондовый рынок США упал по итогам второго дня подряд под давлением акций технологических компаний. Индекс Dow Jones снизился на 0,56%, S&P 500 - на 0,81%. Nasdaq потерял 1,27% после падения почти на 5% в четверг.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Соединенных Штатов от бизнеса с Китаем.

"Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и покончим с нашей зависимостью от Китая раз и навсегда. Будь то разделение (экономик) или введение огромных тарифов, как я уже делал, но мы прекратим нашу зависимость от Китая, потому что мы не можем полагаться на Китай", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Комментарий президента США "потряс рынки, которые опасаются эскалации напряженности" между Вашингтоном и Пекином, отмечает Борис Шлоссберг из BK Asset Management. "Эскалация конфликта может больше всего ударить по американскому сектору высоких технологий, поскольку Китай уже заявляет, что пытается создать собственную модель чипов и производство, чтобы уменьшить зависимость от ноу-хау США в области технологий", - приводит его слова MarketWatch.

Бумаги технологических компаний во вторник продолжили снижаться в цене. Стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) уменьшилась на 2,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 5,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,6%.

Котировки Tesla Inc. (SPB: TSLA) упали на 21,1%, после того как акции компании неожиданно не вошли в расчет индекса S&P 500. Их включение в расчет индикатора ожидалось в связи с получением прибыли по итогам четырех кварталов подряд.

В свою очередь, в расчет S&P 500 с 21 сентября войдут акции Catalent Inc. (SPB: CTLT), Etsy Inc. (SPB: ETSY) и Teradyne Inc. (SPB: TER). Бумаги Catalent и Teradyne потеряли в цене 1% и 3,9% соответственно. Стоимость Etsy снизилась на 1,3%.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) сократилась на 5,9%. Как сообщила The Wall Street Journal, производственные проблемы на заводе Boeing, где собираются самолеты 787 Dreamliner, вынудили регуляторов в сфере воздушной безопасности начать проверки в связи с недостатками контроля качества, вероятно, сохраняющимися на протяжении около десятка лет.

Тем временем акции General Motors Co. (SPB: GM) подорожали почти на 8%. GM и Nikola Corp. объявили о стратегическом партнерстве для создания электрического пикапа. Котировки Nikola подскочили на 40,1%.

Цена акций авиакомпании Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. повысилась на 2,4%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 2,8%, American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. - на 0,2%. Согласно данным администрации транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) США, в минувшие праздничные выходные 3,36 млн человек прошли контрольно-пропускные пункты в аэропортах США, пишет MarketWatch. Во время выходных по случаю Дня независимости их число составило 2,68 млн. В выходные, на которые пришелся День Поминовения (25 мая), лишь 1,21 млн пассажиров прошли контроль в аэропортах США.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 632,42 пункта (2,25%) - до 27500,89 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 95,12 пункта (2,78%) и составил 3331,84 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 465,44 пункта (4,11%) - до 10847,69 пункта.