Компания Дэвида Бекхэма нацелилась на листинг на Лондонской бирже

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Компания Guild Esports Дэвида Бекхэма, специализирующаяся на киберспорте, объявила о намерении разместить свои акции на Лондонской фондовой бирже осенью 2020 года.

В ходе IPO компания рассчитывает привлечь 20 млн фунтов ($25,86 млн). По ее подсчетам, она будет оценена в 50 млн фунтов.

Полученные в результате средства Guild Esports потратит на привлечение новых игроков, инвестиции в свой бренд и расширение сферы деятельности.

Guild Esports, которая летом текущего года привлекла 5 млн фунтов в ходе раунда частного финансирования, ставит целью создание глобальной франшизы для участия в крупнейших соревнованиях по киберспорту, а также инфраструктуры для поиска и подготовки игроков.

Компания намерена подготовить команды для участия в четырех глобальных онлайн-играх: Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League и Fifa.

Guild станет первой киберспортивной франшизой, которая выйдет на Лондонскую фондовую биржу, отмечается в сообщении компании.

Бекхэм, являющийся соучредителем Guild Esports, будет использовать свое влияние и популярность в мире для поддержки развития бизнеса компании.

Guild рассчитывает получать выручку от победы в чемпионатах, возможностей в сфере цифрового маркетинга, спонсорств, торговли тематической продукцией, а также рекламных поездок и мероприятий, говорится в сообщении компании.