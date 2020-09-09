Росстат уменьшил оценку падения ВВП РФ за I полугодие до 3,4%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Падение ВВП РФ во II квартале 2020 года составило 8,0%, опубликовал Росстат в среду первую оценку ВВП за второй квартал.

Таким образом, Росстат скорректировал свою предварительную оценку за второй квартал, сделанную в середине августа и равнявшуюся 8,5%, которая все-равно была лучше, чем ожидало Минэкономразвития (минус 9,6%) и ЦБ (минус 9-10%).

"Уточнение индекса физического объема ВВП на 0,5% по сравнению с предварительной оценкой обусловлено уточнениями статистической отчетности, представленной предприятиями, а также получением дополнительной информации от Банка России", - говорится в сообщении Росстата.

"Во II квартале 2020 года произошло изменение устоявшихся тенденций и соотношений макроэкономических показателей, которые используются на предварительных оценках. В связи с этим последующие оценки ВВП за II квартал 2020 года, которые будут рассчитаны методом использования доходов и методом формирования по источникам доходов, на основе всестороннего анализа данных со стороны спроса и предложения, могут привести к дальнейшему уточнению индекса физического объема, индекса-дефлятора и абсолютного объема ВВП во II квартале 2020 года. Величины уточнений могут быть более существенными, чем при регулярных пересмотрах квартальных оценок ВВП", - предупреждают в Росстате о возможности дальнейших существенных уточнений.

В результате Росстат уточнил и оценку снижения ВВП РФ за I полугодие до 3,4% с 3,6% по предварительным расчетам (как сообщалось, в I квартале ВВП РФ вырос на 1,6% в годовом выражении).

"Объем ВВП России за II квартал 2020 г. составил в текущих ценах 23 трлн 288,2 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2019 г. составил 92,0%, относительно I квартала 2020 г. - 98,1%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2020 г. по отношению ко II кварталу 2019 г. составил 95,9%. Объем ВВП за I полугодие 2020 г. составил в текущих ценах 48 трлн 605,8 млрд рублей, индекс его физического объема относительно I полугодия 2019 г. составил 96,6%", - говорится в сообщении Росстата

"Падение мировых цен на энергоресурсы сказалось на снижении индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в добывающей (-43,1%) и обрабатывающей промышленностях (-6,2%) и, соответственно, индекса-дефлятора ВВП (-4,1%)", - поясняют в Росстате.

Во II квартале 2020 года в большинстве отраслей экономики наблюдалось снижение индексов физического объема добавленной стоимости по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции в наибольшей степени сократилась добавленная стоимость в отраслях сервисной экономики, в том числе: деятельность гостиниц и ресторанов (-56,9%), деятельность в области культуры и спорта (-28,0%), транспорт (-19,3%), торговля (-12,7%), прочие услуги населению (-28,6%)", - отмечают в Росстате.

На фоне мирового снижения спроса на энергоресурсы существенное падение валовой добавленной стоимости наблюдалось во II квартале в добывающей (-12,8%) и обрабатывающей промышленностях (-7,9%).

В Росстате отмечают, что на рынке недвижимости во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно сократились объемы жилых и нежилых помещений, сдаваемых в аренду. "Однако увеличение жилищного строительства, наблюдавшееся в 2019 году и первом квартале 2020 года, а также доступность ипотечных кредитов привели к тому, что в собственности домохозяйств оказались значительно большие площади жилья, чем год назад. Это обеспечило положительную динамику услуг по проживанию в собственном жилье, что компенсировало общее снижение по отрасли. В результате индекс физического объема добавленной стоимости по операциям с недвижимым имуществом сократился незначительно (-1,2%)", - говорится в релизе.

Падение индекса физического объема добавленной стоимости деятельности в области здравоохранения (-8,5%) связано в основном со значительным сокращением объема медицинских услуг, предоставленных на коммерческой основе.

"Рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости наблюдался в финансовой и страховой деятельности (+6,1%) за счет роста банковской деятельности", - отмечают также в Росстате.

Падение ВВП РФ в 2020 году будет менее 4%, заявил во вторник министр финансов Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.

"В этом году мы видим, что экономика (России - ИФ) снизится менее чем на 4%. Может быть, даже будут более позитивными фактические данные по экономике", - сказал он.

Минэкономразвития на этой неделе внесет уточненный макропрогноз в правительство. В рабочей версии уточненного макропрогноза министерство предлагало смягчить оценку падения ВВП РФ в 2020 году с 4,8% в июньской версии до 3,9%.

ЦБ в конце июля сузил интервал прогноза падения ВВП РФ в 2020 году до 4,5-5,5% с 4-6% по предыдущему варианту.

Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в конце августа, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 4,0%.