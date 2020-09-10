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ВТБ готовит две программы субордов на сумму до 500 млрд руб.

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Набсовет ВТБ утвердил две программы субординированных облигаций серий СУБ-Т1 и СУБ-Т2 объемом до 300 млрд рублей и до 200 млрд рублей соответственно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщениях банка.

Обе программы бессрочные.

В рамках программы серии СУБ-Т1 банк может выпускать субординированные облигации без установленного срока погашения, в рамках программы серии СУБ-Т2 - на срок до 50 лет.

"Банк сможет оперативно размещать выпуски субординированных облигаций в различных объемах и различной срочности в зависимости от потребности и рыночной конъюнктуры. Объемы средств, предусмотренные программами, традиционно являются предельно допустимыми и не будут размещаться единовременно", - заявили в пресс-службе ВТБ.

На данный момент в обращении находится 74 выпуска биржевых облигаций ВТБ на 155,66 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на 21,64 млрд рублей.

ВТБ

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