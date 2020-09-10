Господдержка российского бизнеса продлится до конца пандемии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Поддержка, которая оказывается населению и бизнесу в условиях карантина, не может быть бесконечной, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, они (меры поддержки - ИФ) будут убраны после того, как закончится пандемия, после того, как закончится срок действия трех пакетов поддержки. (...) Речь идет именно об антикризисных мерах, которые действуют на период кризиса. Они, конечно, не могут продолжаться до бесконечности и уходить в следующий год", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что принятые меры будут действовать именно в период кризиса, вызванного карантином из-за COVID-19.