Дорожные стройки частично профинансируют через инфраструктурные бонды

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ принципиально одобрило выпуск в 2021-2023 годах инфраструктурных облигаций на 0,5 трлн рублей для покрытия части затрат на строительство автодорожной инфраструктуры в ближайшие годы, схема размещения пока обсуждается.

"Предполагаемый объем выпуска инфраструктурных облигаций - 500 млрд рублей. Если говорить о стоимости объектов, под которые будут привлекаться средства, она может быть гораздо выше", - сообщил журналистам председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Он отметил, что окончательное решение о том, будут ли средства привлекаться через эмиссию бумаг "Автодора" или по иной схеме, еще не принято, оно обсуждается.

"Когда будет принято решение и будет соответствующее распоряжение, тогда мы это скажем. Думаю, в ближайшие месяц-два это решат", - добавил он.

"Перечень объектов (для привлечения средств - ИФ) достаточно большой - полтора десятка объектов мы рассматриваем. Там и обход Твери, на который не хватает (средств - ИФ), и М-1 "Беларусь". Мы рассматриваем в том числе дороги в "Южном кластере": в Новороссийске это, например, дорога Цемдолина-Портовая, также в планах расшивка трассы М-4, подъезд к Новороссийскому морскому порту", - отметил Петушенко.

Тема инфраструктурных облигаций затрагивалась на сессии международного форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

В рамках сессии заместитель директора департамента регионального развития и инфраструктуры правительства РФ Валентин Иванов заявил, что кабмином активно поддерживается привлечение внебюджетных источников под инфраструктурное строительство, имея в виду и деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ), и привлечения через инфраструктурные облигации.

"На ближайшие 2021-2023 годы принципиально одобрено выделение порядка 500 млрд рублей средств на инфраструктурные облигации", - сказал Иванов, удаленно поучаствовавший в сессии форума.

"Здесь мы с оптимизмом смотрим в будущее. Дорожники наши, я считаю, будут обеспечены работой. В том числе, и начало таких крупных инфраструктурных объектов, как трасса М-12 Москва-Казань, я надеюсь, даст толчок развитию не только дорожной инфраструктуры, но и всей экономики страны в целом", - добавил Иванов.

Ранее госкомпания "Автодор" объявила конкурсы на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска. Совокупная максимальная стоимость по восьми объявленным конкурсам составляет 507,3 млрд рублей. Итоги конкурсных процедур пока не подведены, принимаются заявки.

Кроме того, за горизонтом 2024 года "Автодор" планирует вести масштабное строительство дорог на юге РФ. Модель финансирования и точные планы строительства пока обсуждаются.