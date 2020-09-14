Gilead купит разработчика препарата против рака груди за $21 млрд

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences Inc. заключила соглашение о приобретении разработчика препарата против рака молочной железы Immunomedics за $21 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе Gilead, компания заплатит $88 за акцию Immunomedics Inc., что на 108% выше цены ее бумаг на закрытие торгов в пятницу.

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний. Ее закрытие запланировано на четвертый квартал 2020 года.

Препарат Immunomedics Trodelvy в апреле был одобрен в США для лечения тройного негативного рака молочной железы. Фармкомпания рассчитывает получить разрешение на его применение в Европе в первой половине 2021 года. Immunomedics также исследует возможность использования Trodelvy для лечения рака мочевого пузыря, немелкоклеточного рака легких и других солидных опухолей.

Сделка позволит Gilead ускорить диверсификацию в области препаратов для лечения онкологических заболеваний, отметил глава компании Дэниел О'Дэй.

"Это позволяет нам ускорить работу, которую мы проводили последние несколько лет в развитии настоящей франшизы и портфолио в области лечения рака", - сказал он в интервью The Wall Street Journal.

Производство препаратов против рака молочной железы является одним из наиболее прибыльных сегментов на рынке препаратов для лечения онкологических заболеваний, отмечает газета.

Gilead ранее была наиболее известна как производитель препаратов для лечения гепатита C и ВИЧ-инфекции. Недавно компания привлекла внимание благодаря препарату ремдесивир, который в июле получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) для лечения COVID-19 в экстренных случаях.

Производство препаратов против онкологических заболеваний может стать более устойчивым бизнесом для Gilead и позволить фармкомпании компенсировать снижение продаж лекарств против гепатита C и рост конкуренции в области лечения ВИЧ-инфекции, пишет WSJ.