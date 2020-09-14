Впервые за 21 год сменился руководитель Микояновского мясокомбината

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На Микояновском мясокомбинате (Москва) сменился гендиректор. По данным "СПАРК-Интерфакс", предприятие возглавил Алексей Якимов. Прежний гендиректор Николай Демин руководил комбинатом с 1999 года.

Якимов - выходец из системы внешнеэкономической компании "Эксима", которая является основным владельцем комбината (87,5%). Он работал в принадлежащем компании Знаменском селекционно-генетическом центре.

"Эксима" приобрела комбинат в 1998 году. Всего в ее структуру входят четыре мясокомбината, а также торговый дом "Эксима", несколько сельхозпредприятий в Московской, Калужской и Владимирской областях, Знаменский селекционно-генетический центр (Орловская область).

Выручка Микояновского мясокомбината в 2019 году составила 10,624 млрд рублей, что на 4,8% меньше, чем в 2018 году (11,168 млрд рублей). Валовая прибыль увеличилась до 1,841 млрд рублей с 1,634 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - до 170,02 млн рублей со 164,7 млн рублей соответственно.