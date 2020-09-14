ВР спрогнозировала спад потребления энергоресурсов в России до 2050 года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В России в ближайшие 30 лет потребление первичных энергоресурсов снизится на 1-11%, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2050 году вырастет до 4-48%, нетто-выбросы CO2 сократятся на 24-92%, говорится в прогнозе BP о развития мировой энергетики.

Из-за скромного повышения энергоэффективности потребление энергоресурсов в России почти не изменится в "обычном" сценарии (-1,4% в 2018-2050) и незначительно снизится в "быстром" (-7%) и "чистом" (-11%), отмечает компания.

Газ останется главным источником энергии для России, его доля в энергобалансе вырастет до 57% ("обычный"), сохранится на уровне 48% ("быстрый") и снизится до 23% ("чистый"). Все сценарии указывают на серьезный рост ВИЭ, прежде всего ветровой энергии. Доля ВИЭ в первичных энергоресурсах вырастет до 4% ("обычный"), до 20% ("быстрый") и до 48% ("чистый" - ВИЭ станут главным источником энергопотребления), уточняется в прогнозе.

В "обычном" сценарии спрос на нефть и газ к 2050 году не изменится, в "быстром" спрос на нефть снизится на 39%, а в "чистом" - на 64%. Потребление газа в этих двух сценариях снизится на 22% и 61% соответственно.

Спрос на уголь снижается во всех сценариях - до нуля к 2050 году в "быстром" и "чистом".

Все сценарии показывают рост добычи газа - до 671 млрд куб. м в "быстром" и до 917 млрд куб. м в "обычном" - и атомной энергетики: на 17% в "обычном", на 32% в "быстром" (до 9% энергобаланса в 2050 году) и на 94% в "чистом" (13% энергобаланса).

В совокупности эти факторы приведут к снижению нетто-выбросов CO2 на 92% в "чистом", на 69% в "быстром" и на 24% в "обычном".

"Быстрый" сценарий предполагает введение политических мер, прежде всего значительное повышение платы за выбросы, что приведет к сокращению выбросов углекислого газа от потребления энергии примерно на 70% к 2050 году по сравнению с уровнем 2018 года. "Быстрый" в целом соответствует сценариям, которые согласуются с ограничением роста глобальных температур к 2100 году до значительно ниже 2 C сверх доиндустриальных уровней.

"Чистый" сценарий предполагает, что политические меры "быстрого" дополняются значительными изменениями в поведении и предпочтениях общества и потребителей. Например, широкое распространение экономики замкнутого цикла, совместного потребления, переход на низкоуглеродные источники энергии. Это увеличивает сокращение выбросов углекислого газа к 2050 году до более чем 95%. Данный сценарий соответствует ряду сценариев с ограничением роста температуры 1,5 C.

"Обычный" предполагает, что политика правительств, технологии и социальные предпочтения будут меняться таким же таким образом и такими же темпами, как и в недавнем прошлом. В "обычном" выбросы углекислого газа от энергопотребления достигают пика в середине 2020-х годов, но существенно не снижаются: выбросы в 2050 году будут ниже уровня 2018 года менее чем на 10%.