Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
на 14.09В России 1 068 320+5 509В мире 28 902 753+143 717

Цены на нефть ускорили снижение на опасениях по поводу спроса

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов в понедельник на опасениях по поводу спроса.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:18 МСК в понедельник составляет $39,6 за баррель, что на $0,23 (0,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи () к этому времени снизилась на $0,17 (0,46%) - до $37,16 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 6,1%. Цены обоих сортов нефти снизились по итогам второй недели подряд на фоне опасений насчет сохранения низкого спроса, а также роста запасов в США.

Ливия планирует восстановить добычу нефти, что обеспечит приток сырья на рынок при сохранении низкого спроса. Ранее появилась информация о том, что главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар лично пообещал "вновь открыть" энергетический сектор Ливии, пишет Dow Jones.

"Если производство в Ливии возобновится, речь будет идти об 1 млн баррелей в сутки или более", - говорит эксперт Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, которого цитирует Dow Jones.

"Если говорить о спросе... пандемия коронавируса еще не закончилась, новые случаи заражения продолжают появляться по всему миру, что, в свою очередь, влияет на работу ключевых рынков потребления нефти", - отмечает он.

Между тем в минувшие выходные некоторые из производителей нефти, работающие в Мексиканском заливе, вновь приостановили операции из-за приближения очередного урагана, что может привести к временному снижению поставок из региона, отмечают эксперты AxiCorp.

Британская нефтекомпания BP полагает, что спрос на нефть, возможно, никогда не вернется к уровням, которые были до пандемии коронавируса. Наиболее оптимистичный сценарий, рассматриваемый в докладе BP, предполагает, что мировой спрос на нефть будет не более чем "ровным" в следующие два десятилетия, поскольку мировой энергетический сектор постепенно уходит от использования ископаемого топлива.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличила прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 400 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее, до 90,2 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Вместе с тем ОПЕК резко повысил оценку предложения нефти со стороны стран, не входящих в картель, на 2020 год - на 360 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, главным образом за счет США.

В центре внимания нефтяного рынка по-прежнему остаются переговоры стран ОПЕК+. На среду запланировано заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), а на четверг - заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Отдельные страны ОПЕК+ по-прежнему не выполняют в полном объеме обещание о сокращении добычи, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться мониторинговым комитетом на этой неделе, пишет Bloomberg.

нефть Brent

Новости

Председатели UBS и Credit Suisse обсудят возможное слияние банков

ВВП стран G20 во II квартале рухнул на беспрецедентные 6,9%

ВВП стран G20 во II квартале рухнул на беспрецедентные 6,9%
Навальный попал в больницу

Бывший посол Германии допустил выход ФРГ из "Северного потока 2"

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать ей бизнес TikTok в США

Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать ей бизнес TikTok в США

Рынок акций РФ в пятницу отыграл почти все потери недели

Нефть перешла к росту, но падение за неделю может стать максимальным с июня

Нефть перешла к росту, но падение за неделю может стать максимальным с июня

Приложения ВГТРК исключат из AppStore на Украине

"Автодор" ищет деньги на юг, мечтает о Золотом кольце, точно едет - пока до Казани

"Автодор" ищет деньги на юг, мечтает о Золотом кольце, точно едет - пока до Казани
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');