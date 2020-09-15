Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:30Заразились
на 14.09В России 1 068 320+5 509В мире 29 190 588+287 835

Рост розничных продаж и промпроизводства в Китае в августе превзошлел прогнозы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Экономическая активность в Китае усилилась в августе на фоне стимулирующих мер, принятых властями страны для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Повышение розничных продаж было отмечено впервые в 2020 году.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение розничных продаж в Китае в августе на 0,1%. В июле их объем упал на 1,1%.

Продажи одежды в августе выросли на 4,2%, косметики - на 19%, ювелирных украшений - на 15,3%, автомобилей - на 11,8%.

В период с января по август розничные продажи в КНР упали на 8,6%.

Промпроизводство в Китае в августе повысилось по итогам пятого месяца подряд - на 5,6% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с июльскими 4,8% и были максимальными с декабря 2019 года. Аналитики в среднем ожидали, что рост составит 5,2%.

Объем производства в перерабатывающей промышленности в августе увеличился на 1,6%, в горнодобывающей промышленности - на 1,6%, выработка электричества выросла на 5,8%.

Безработица в Китае в августе снизилась до 5,6% с 5,7% в июле, сообщило ГСУ.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-августе сократились на 0,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее, что совпало с консенсус-прогнозом экспертов. Для сравнения: в январе-июле падение составило 1,6%.

Китай

Новости

Фондовый рынок США вырос на новостях о вакцине и сделках компаний

Председатели UBS и Credit Suisse обсудят возможное слияние банков

ВВП стран G20 во II квартале рухнул на беспрецедентные 6,9%

ВВП стран G20 во II квартале рухнул на беспрецедентные 6,9%
Навальный попал в больницу

Бывший посол Германии допустил выход ФРГ из "Северного потока 2"

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать ей бизнес TikTok в США

Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать ей бизнес TikTok в США

Рынок акций РФ в пятницу отыграл почти все потери недели

Нефть перешла к росту, но падение за неделю может стать максимальным с июня

Нефть перешла к росту, но падение за неделю может стать максимальным с июня

Приложения ВГТРК исключат из AppStore на Украине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');