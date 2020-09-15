Рост розничных продаж и промпроизводства в Китае в августе превзошлел прогнозы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Экономическая активность в Китае усилилась в августе на фоне стимулирующих мер, принятых властями страны для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Повышение розничных продаж было отмечено впервые в 2020 году.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение розничных продаж в Китае в августе на 0,1%. В июле их объем упал на 1,1%.

Продажи одежды в августе выросли на 4,2%, косметики - на 19%, ювелирных украшений - на 15,3%, автомобилей - на 11,8%.

В период с января по август розничные продажи в КНР упали на 8,6%.

Промпроизводство в Китае в августе повысилось по итогам пятого месяца подряд - на 5,6% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с июльскими 4,8% и были максимальными с декабря 2019 года. Аналитики в среднем ожидали, что рост составит 5,2%.

Объем производства в перерабатывающей промышленности в августе увеличился на 1,6%, в горнодобывающей промышленности - на 1,6%, выработка электричества выросла на 5,8%.

Безработица в Китае в августе снизилась до 5,6% с 5,7% в июле, сообщило ГСУ.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-августе сократились на 0,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее, что совпало с консенсус-прогнозом экспертов. Для сравнения: в январе-июле падение составило 1,6%.