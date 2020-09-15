"Шереметьево" спрогнозировало падение пассажиропотока на 57% в 2020 г.

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт Шереметьево" в 2020 году ожидает падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса на 57% по отношению к прошлогоднему показателю/

Об этом заявил первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин.

"21,5 млн пассажиров мы перевезем в этом году. Это та цифра, на которую мы ориентируемся", - сказал Никулин журналистам. В 2019 году "Шереметьево" обслужило почти 50 млн человек.

В августе, по его словам, аэропорт обслужил 2,3 млн пассажиров (против 1,4 млн в июле), сентябрь "выдерживает примерно такую же динамику" - за две недели перевезено около 1 млн человек.

"Нас сильно выручает авиакомпания "Россия", потому что они на туристических направлениях большой объем сейчас делают совместно со своим туристическим оператором", - отметил Никулин.

В мае он сообщал, что около 65% мест стоянки самолетов в "Шереметьево" было заполнено не летающими из-за пандемии судами. С тех пор, по его словам, ситуация заметно улучшилась.