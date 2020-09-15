"Шереметьево" спрогнозировало падение пассажиропотока на 57% в 2020 г.
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт Шереметьево" в 2020 году ожидает падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса на 57% по отношению к прошлогоднему показателю/
Об этом заявил первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин.
"21,5 млн пассажиров мы перевезем в этом году. Это та цифра, на которую мы ориентируемся", - сказал Никулин журналистам. В 2019 году "Шереметьево" обслужило почти 50 млн человек.
В августе, по его словам, аэропорт обслужил 2,3 млн пассажиров (против 1,4 млн в июле), сентябрь "выдерживает примерно такую же динамику" - за две недели перевезено около 1 млн человек.
"Нас сильно выручает авиакомпания "Россия", потому что они на туристических направлениях большой объем сейчас делают совместно со своим туристическим оператором", - отметил Никулин.
В мае он сообщал, что около 65% мест стоянки самолетов в "Шереметьево" было заполнено не летающими из-за пандемии судами. С тех пор, по его словам, ситуация заметно улучшилась.
"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания - "Аэрофлот". Контролирующим акционером МАШ является ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% - у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, небольшой пакет - у "Аэрофлота".