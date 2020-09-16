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Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Оптовые цены на гречневую крупу, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, на минувшей неделе рванули вверх и превысили 50 тыс. рублей за тонну, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".

Цена тонны гречки составила 50 310 рублей, что на 2 475 рублей больше, чем неделей ранее. На предыдущей неделе рост составил всего 85 рублей. В августе тонна этой крупы стоила в среднем 48 194 рубля, в сентябре 2019 года - 28 268 рублей.

Цены на пшено продолжают расти, но уже меньшими темпами - на 125 рублей, до 28 085 рублей за тонну. Неделей ранее рост составлял 250 рублей. В августе тонна пшена стоила 22 616 рублей, в сентябре 2019 года - 27 370 рублей.

В то же время цены на рис, которые после двухнедельной остановки начали падать, снова затормозили. Цена этой крупы осталась на уровне 37 735 рублей за тонну. В августе тонна риса стоила 38 033 рублей, в сентябре 2019 года - 41 539 рублей.

По предварительным данным Росстата, площади под гречихой в этом году увеличились на 64 тыс. га, до 871 тыс. га, под рисом - на 2 тыс. га, до 196 тыс. га, под просом - на 56 тыс. га, до 451 тыс. га.

По данным Росстата, потребительские цены на крупы стали лидером по темпам роста на продовольственном рынке РФ в этом году - они выросли на 24,5%.

Россия гречка

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