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Решетников заявил, что рост доходов россиян в 2021 году компенсирует их спад в 2020

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Реальные заработные платы населения продемонстрируют рост по итогам 2020 года, а падение реальных доходов в 2020 году будет полностью компенсировано ростом в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, представляя на правительстве уточненный макропрогноз.

"По реальным заработным платам в текущем году ожидаем рост на 1,5% вместо спада на 3,6%, который прогнозировали в июне. Почти на 1,2 трлн рублей повышена оценка фонда заработных плат работников организаций. Здесь повлияли итоги II квартала - как результат комплекса мер по поддержке занятости", - сказал министр.

"По реальным располагаемым доходам населения оценка (падения - ИФ) этого года улучшена на 0,5 процентного пункта. Уже в следующем году реальные располагаемые доходы полностью отыграют потери этого года - прогнозируется рост в 3%, а далее - на уровне 2% в год", - добавил он.

Как сообщалось, прогноз по динамике реальных располагаемых доходов населения в 2020 году улучшен до минус 3% с минус 3,5% в июньской версии. В 2021 году министерство ожидает роста реальных располагаемых доходов на 3%, в 2022 году - на 2,4%, в 2023 году - на 2,5%.

Министерство теперь ждет роста реальных заработных плат в 2020 году на 1,5% (вместо падения на 3,6% в июньской версии), в 2021 году - роста на 2,2%, в 2022 году - на 2,2%, в 2023 году - на 2,5%.

Максим Решетников

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