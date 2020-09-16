Мишустин заявил, что экономика РФ в конце 2021 г. перейдет к устойчивому росту

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Экономика РФ к концу 2021 года выйдет на траекторию устойчивого роста, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Уже к концу следующего года российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста и далее будет расти темпом не менее 3% ежегодно", - сказал Мишустин.

Правительство в среду рассмотрит проект федерального бюджета и макропрогноз на 2021-2023 годы.

"Важно, что уже в следующем году мы сможем выйти на восстановление доходов людей и занятости, а это значит восстановление платежеспособного спроса, что является чрезвычайно важным фактором как для людей, так и для экономики в целом", - добавил Мишустин.

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