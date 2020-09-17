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ВТБ предоставил Setl Group 118 млн руб. на строительство дома под Калининградом

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк ВТБ открыл холдингу Setl Group кредитную линию для финансирования строительства нового дома в ЖК "Олимпия" в городе Светлогорск Калининградской области на общую сумму 118 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

В сообщении отмечается, что кредитные средства предоставляются до декабря 2023 года. Процентная ставка не уточняется.

Это третий дом в составе ЖК, который возводится с привлечением финансирования ВТБ по схеме счетов эскроу.

Новый семиэтажный дом планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. Всего проектом предусмотрено строительство 16 зданий, пять из которых уже сданы. Общая продаваемая площадь ЖК составит более 50 тыс. кв. м.

В ВТБ отмечают, что для Setl Group открыто пять кредитных линий на общую сумму более 840 млн рублей для проектного финансирования объектов Калининграда и Калининградской области.

На данный момент Setl Group ведет строительство девяти объектов в Санкт-Петербурге, Калининграде и Калининградской области с использованием счетов эскроу общей продаваемой площадью более 136 тыс. кв. м.

ВТБ Setl Group

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