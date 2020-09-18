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Востокуголь после смерти Босова выпал из плана перевозок по Севморпути

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Чиновникам, ответственным за выполнение президентской задачи заполнить Северный морской путь грузами к 2024 году, пришлось пока вычеркнуть из своих планов "Востокуголь".

Проект еще при жизни Дмитрия Босова (ООО "УК "Востокуголь" входит в основанную им группу "Аллтек") выглядел проблемным на фоне обвинений со стороны правоохранительных органов в незаконной добыче угля на Таймыре, а после того как бизнесмен в мае покончил с собой, перспективы "Востокугля" стали еще более размытыми.

"Есть и неудачи на этом пути (развития СМП - ИФ). Это проект "Востокуголь", произошло несчастье с собственником. После таких событий все всегда идёт кувырком. Сейчас там делят имущество. Через неделю у меня встреча с инвесторами ("Востокугля" - ИФ), и мы будем обсуждать. Но пока этот проект практически выпал из объёма перевозок (по Севморпути - ИФ)", - сказал в четверг журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы, конечно, ещё надеемся, что что-то там вытащим, но пока это все красным (цветом в плане грузоперевозок по Севморпути - ИФ)", - добавил он.

Востокуголь

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