Ключевой показатель динамики потребцен Японии упал на максимум за 4 года

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ) в августе снизились на 0,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Последний раз на такую величину данный индикатор падал почти четыре года назад - в ноябре 2016 года, отмечает The Japan Times.

В июне и июле цены не менялись в годовом выражении. Августовский показатель совпал со средним прогнозом аналитиков.

В целом рост потребительских цен в Японии в августе замедлился до 0,2% в годовом выражении по сравнению с 0,3% в предыдущий месяц.

Эксперты в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 0,1%, по данным Trading Economics.

Пандемия COVID-19 продолжает оказывать сдерживающее влияние на цены, за исключением продуктов питания. Рост цен на еду в прошлом месяце ускорился до 2,9% с 1,9% в июле.

Между тем стоимость пребывания в гостиницах рухнула на 32%, образовательные услуги подешевели на 10,3%, коммунальные - на 1,9%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов и энергоносителей в августе снизились на 0,1% (при прогнозировавшемся подъеме на 0,2%) после увеличения на 0,4% месяцем ранее.

Снижение потребительских цен в Японии в августе составило 0,1% в помесячном выражении после того, как в июле они выросли на 0,2%.