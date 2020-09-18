Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:46Заразились
на 17.09В России 1 085 281+5 762В мире 30 078 889+314 834

Ключевой показатель динамики потребцен Японии упал на максимум за 4 года

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ) в августе снизились на 0,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Последний раз на такую величину данный индикатор падал почти четыре года назад - в ноябре 2016 года, отмечает The Japan Times.

В июне и июле цены не менялись в годовом выражении. Августовский показатель совпал со средним прогнозом аналитиков.

В миреПравительство Японии в полном составе уходит в отставкуПравительство Японии в полном составе уходит в отставкуЧитать подробнее

В целом рост потребительских цен в Японии в августе замедлился до 0,2% в годовом выражении по сравнению с 0,3% в предыдущий месяц.

Эксперты в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 0,1%, по данным Trading Economics.

Пандемия COVID-19 продолжает оказывать сдерживающее влияние на цены, за исключением продуктов питания. Рост цен на еду в прошлом месяце ускорился до 2,9% с 1,9% в июле.

Между тем стоимость пребывания в гостиницах рухнула на 32%, образовательные услуги подешевели на 10,3%, коммунальные - на 1,9%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов и энергоносителей в августе снизились на 0,1% (при прогнозировавшемся подъеме на 0,2%) после увеличения на 0,4% месяцем ранее.

Снижение потребительских цен в Японии в августе составило 0,1% в помесячном выражении после того, как в июле они выросли на 0,2%.

Япония

Новости по теме

Новости

Фондовый рынок США снизился на фоне падения акций техсектора

Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

Трамп недоволен условиями сделки с Oracle по TikTok

Трамп недоволен условиями сделки с Oracle по TikTok

"Востокуголь" после смерти Босова выпал из плана перевозок по Севморпути

Курс рубля ускорил снижение к доллару и евро

Рынок акций РФ в четверг обошелся малыми потерями благодаря росту нефти

Рынок акций РФ в четверг обошелся малыми потерями благодаря росту нефти

Период компенсационных сокращений ОПЕК+ продлен до конца года

Период компенсационных сокращений ОПЕК+ продлен до конца года

Долговой рынок ждет от ЦБ паузы, а от эмитентов - активности при снижении рисков. Обзор

Долговой рынок ждет от ЦБ паузы, а от эмитентов - активности при снижении рисков. Обзор

ЦБ разрешил пополнять анонимные кошельки для проездных до апреля 2021 года

ЦБ разрешил пополнять анонимные кошельки для проездных до апреля 2021 года

"Трубная металлургическая компания" ушла с Лондонской биржи

"Трубная металлургическая компания" ушла с Лондонской биржи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');