Суд зарегистрировал три иска ВТБ о взыскании по 3,6 млрд руб. с компаний IDS Group

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в пятницу зарегистрировал иски ВТБ о взыскании с московских ООО "Интеллект дриллинг сервисес", ООО "Ай ди эс дриллинг" и ООО "Ай ди эс менеджмент" нефтесервисной IDS Group по 3,6 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Иски пока к производству не приняты, причина долга не поясняется.

ВТБ в начале марта подал в Арбитражный суд Москвы иск ВТБ о солидарном взыскании 3,64 млрд рублей с компаний IDS Group. Его рассмотрение назначено на 30 сентября.

Суд 6 июля по ходатайству представителя ответчиков привлек третьими лицами в этом иске Гаджи Гаджиева и Артура Дуглера, которые, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", являются владельцами компаний-ответчиков.

В частности, иск был подан к ООО "Ай Ди Эс Дриллинг", ООО "Ай Ди Эс Навигатор", ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз", ООО "Ай Ди Эс Менеджмент", ООО "МТК" и ООО "Трансмил". Все эти компании зарегистрированы в Москве.

Между тем суд 1 сентября выделил в отдельные производства требования ВТБ в отношении ООО "Ай ди эс дриллинг", ООО "Ай ди эс менеджмент" и ООО "Интеллект дриллинг сервисес". Суд тогда приостановил производства по ним до признания этих компаний банкротами или прекращения производство по делам об их банкротстве.

Суд принял заявления ВТБ о банкротстве других компаний группы - "Интеллект Дриллинг Сервисиз" и МТК. Среди кредиторов, вступивших в дело о банкротстве "Интеллект Дриллинг Сервисез", по данным картотеки суда, числится Сбербанк

IDS Groupотмечала, что намерена пересмотреть стратегию управления группой. "На сегодняшний день мы с уверенностью понимаем, что каждая бизнес-единица группы способна работать самостоятельно в условиях рынка и генерировать выручку не только при работе между собой, но и на сторонних заказах вне группы", - говорится в заявлении.

"Что касается наличия текущей задолженности перед контрагентами, то на сегодняшний день специалистами группы компаний ведется разработка плана мероприятий по сокращению имеющейся кредиторской задолженности. К сожалению, в процессе деятельности компании возникли сопутствующие факторы, в том числе сторонние, которые и стали причиной возникновения задолженности. В текущих условиях мы в первоочередном порядке выплачиваем заработную плату сотрудникам и обеспечиваем производство", - пишет IDS Group.

Группа компаний "Ай Ди Эс" (IDS Group) оказывает комплексные услуги компаниям нефтедобывающего сектора по зарезке боковых стволов ("Интеллект Дриллинг Сервисиз"), проведении телеметрии ("Ай Ди Эс Навигатор"), отбору керна, сопровождению буровых растворов и производству гидравлических забойных двигателей ("Ай Ди Эс Дриллинг"), а также транспортные услуги (ООО "МТК").

По данным "СПАРК-Интерфакс", все вышеперечисленные компании принадлежат двум бизнесменам - Гаджиеву и Дуглеру.