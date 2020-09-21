Индекс МосБиржи упал ниже 2900 пунктов впервые с 11 сентября

Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник протестировал в падении рубеж поддержки 2900 пунктов (минимум с 11 сентября) на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса и отсутствия консенсуса в Конгрессе США по поводу новой программы экономической помощи.

К 12:58 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2899,89 пункта (-1,8%), индекс РТС - 1197,4 пункта (-2,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 3,5%.

В лидерах отката выступают акции "Татнефти" (-3,5%), Polymetal (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (-2,6%), "Магнита" (-2,6%), "Газпрома" (-2,1%), Московской биржи (-2%), "НОВАТЭКа" (-2%), "Интер РАО" (-2%), "Яндекса" (-2%), АФК "Система" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,7%), "Роснефти" (-1,7%), "Северстали" (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (-1,6%), "Норникеля" (-1,6%), "РусГидро" (-1,6%), банка ВТБ (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,4%).

Доллар вырос до 76,32 рубля (+0,58 рубля), золото подешевело до $1936,7 за унцию, нефть Brent упала до $42,26 за баррель (-2,1%).

В понедельник снизилась фондовая Азия, проседает Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 3-3,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,8%, к 3256 пунктам).