ВТБ увеличил кредитную линию для "Алтыналмаса" до 1,1 млрд евро

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Группа ВТБ сообщила, что предоставила казахстанской горнорудной компании "Алтыналмас" заем на сумму до 640 млн евро, доведя таким образом общую кредитную линию до 1,1 млрд евро.

Эти деньги предназначены для поддержки развития бизнеса: строительства новых предприятий и расширение базы активов, отметили в кредитной организации.

Поясняется, что выделенные средства будут направлены на завершение консолидации активов АО "ГМК Казахалтын" с компанией "Алтыналмас" и реализацию проекта "Мизек" мощностью 5 млн тонн руды в год.

"В графике финансируемых банком ВТБ проектов аналогичного масштаба стоят ГОК "Аксу" (на стадии строительства) и ГОК "Мизек", к строительству которого после открытия новой кредитной линии мы планируем приступить уже в этом году. Проект "Мизек" расширяет географическое присутствие Алтыналмаса до четырех областей Казахстана: Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской", - сказал председатель правления АО "АК Алтыналмас" Дияр Канашев, слова которого приводятся в сообщении.

Также полученные деньги компания направит на увеличение и поддержание объема производства золота на уровне более 500 000 унций в год, начиная с 2021 года, оптимизацию долгового портфеля компании, а также серии программ по капитальному строительству и увеличению мощностей производства и сырьевой базы.

В ноябре 2019 года группа ВТБ предоставила консолидированный заем в размере 470 млн евро группе компаний золотодобывающего сектора Казахстана - АО "АК Алтыналмас", АО "ГМК Казахалтын", ТОО "Казахалтын Technology" и ТОО "Аксу Technology". Отмечалось, что полученные средства "Алтыналмас" направит на покупку контрольного пакета акций в АО "ГМК Казахалтын", реализацию проекта "Аксу" мощностью 5 млн тонн руды в год и оптимизацию долгового портфеля компании.

Как ранее сообщалось, "Алтыналмас" также полностью погасил кредит Евразийского банка развития (ЕАБР) в размере $134,2 млн, взятый в 2018-2019 годах на разработку месторождения "Долинное" и строительство фабрики.

АО "АК Алтыналмас" занимается геологоразведкой месторождений драгоценных металлов, их добычей и переработкой. Разрабатывает месторождения Акбакай в Жамбылской области, Пустынное в Карагандинской области (в 12 км от Долинного) и Мизек в Восточно-Казахстанской области. Готовая продукция - золото в слитках "Доре" - направляется на дальнейшую очистку в аффинажный завод ТОО "Тау-Кен Алтын".

Группа ВТБ - международная финансовая группа, предоставляющая финансово-банковские услуги в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

Правительству России принадлежит 60,9% голосующих акций ВТБ.

ВТБ Казахстан на 1 июля 2020 года по данным Нацбанка Казахстана, занял 17-е место по объему активов среди 27 банков Казахстана.