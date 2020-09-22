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Китайская FAW запустит испытательную базу для интеллектуального транспорта

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший китайский автопроизводитель First Automotive Works Group Co (FAW) планирует до конца текущего месяца запустить испытательную базу интеллектуальных транспортных средств (ICV) в городе Чанчунь, где находится штаб-квартира компании.

Общий объем инвестиций в данный проект составит 2 млрд юаней ($296 млн), сообщает агентство "Синьхуа".

Ожидается, что испытательная база будет иметь покрытие новым стандартом мобильной связи 5G и охватит 10,5 км дорог с камерами высокой четкости и радарами для тестирования транспортных средств.

FAW Group предоставит 20 интеллектуальных транспортных средств, таких как беспилотные автомобили Hongqi L4, торговые автоматы и самоходные интеллектуальные уборочные машины для коммунальной службы испытательной базы.

Китай FAW

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