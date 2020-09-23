Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,6%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов растет по индексам за счет ралли акций "Яндекса" и ГДР TCS Group после известий о планах покупки банка интернет-компанией; внешние площадки подают смешанные сигналы - рост фондовых индексов нивелируется снижением нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 1,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2931,33 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1212,57 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,3%.

Доллар стоит 76,27 рубля (+0,16 рубля), золото - $1884,6 за тройскую унцию (-1,2%).

Подорожали акции "Яндекса" (+13%), ГДР TCS Group (+4,4%), акции АФК "Система" (+3,3%), Сбербанка (+1,5% и +1,2% "префы"), "Норникеля" (+1,1%), банка ВТБ (+0,9%), "Россетей" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Московской Биржи" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Договоренности о сделке по покупке "Яндексом" TCS Group предусматривают цену $27,64 за акцию Tinkoff. "Яндекс" может оплатить покупку TCS Group деньгами и своими акциями, сумма сделки оценивается в $5,5 млрд. "Яндекс" также подтвердил, что обсуждает покупку до 100% TCS, это потребует согласия акционеров.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-2,6%), Polymetal (-0,9%), "Интер РАО" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, достаточных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Наметившееся укрепление доллара США на мировом валютном рынке негативно влияет на динамику цен на энергоносители и сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках, санкционные риски также остаются сдерживающим фактором для инвесторов. На валютном рынке утром в среду вероятны попытки закрепления доллара выше отметки 76 руб./$1 на фоне повышения индекса доллара DXY.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что внешний фон утром в среду остается противоречивым. С одной стороны, азиатские индексы смогли ликвидировать утренние потери. С другой, нефть и промышленные металлы остаются под давлением. Доллар укрепляет свои позиции против валют сырьевой группы. Комбинация слабых сырьевых валют и слабости в сырьевых фьючерсах предполагают сценарий снижения российских индексов в начале дня. Рубль также должен оказаться под давлением, но в среду проводятся аукционы ОФЗ, которые, как правило, помогают рублю сопротивляться внешнему негативу.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, к середине недели глобальные рынки подходят, предпринимая попытки отыграть просадку минувших дней. Коррекционные настроения ослабевают. Американским индексам удалось вернуться к умеренному росту, чему способствовали новые заявления представителей Минфина США и ФРС, которые в очередной раз обратили внимание на продолжительное восстановление деловой активности в Штатах и необходимость новых мер поддержки со стороны правительства.

Поддержку рынкам оказывают и ожидания публикации предварительных индексов PMI в сфере услуг и промышленности Европы и США, от которых ждут признаков сохранения роста деловой активности, но рассчитывать на бурный рост рынков на этом фоне не стоит.

Сдерживать попытки восстановления способна динамика распространения коронавируса в мире. Эта главная тема в фокусе участников рынков. Выступление во вторник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о продлении ограничительных мер настраивает на возможность введения локальных карантинов. Геополитика и усиление политической борьбы при приближении выборов президента США также находится в центре внимания инвесторов.

Учитывая улучшение настроений на глобальных рынках, индекс МосБиржи способен предпринять очередную попытку вернуться в диапазон 2900-2950 пунктов. При этом на горизонте нескольких недель слабость конъюнктуры мировых рынков, отсутствие значимых внутренних идей и позитивных сигналов с рынка нефти повышает риск ухода индекса МосБиржи на более низкие уровни, считает Антонов.

В США во вторник индексы выросли на 0,5-1,7%, лидировал технологичный Nasdaq (+1,7%), днем ранее рынок снижался на фоне новой волны неприятия риска на мировых площадках.

Экономика США будет быстрее восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при одновременной работе мер бюджетного и монетарного стимулирования, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

"Дальнейшие перспективы экономики зависят от того, как будет контролироваться коронавирус, а также от действий, которые будут приняты на всех уровнях управления", - сказал Пауэлл.

В то же время перспективы принятия нового пакета экономических стимулов в США стали еще более отдаленными на фоне противоречий по поводу назначения судьи Верховного суда на место Рут Бейдер Гинзбург, которая скончалась 19 сентября, пишет CNBC. Президент США Дональд Трамп хочет утвердить кандидатуру нового судьи до президентских выборов.

Бюджетное управление Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO) опубликовало новые прогнозы, согласно которым ежегодный рост ВВП в среднем будет составлять 1,6% в период с 2020 по 2050 год, что примерно на четверть процентного пункта меньше, чем ожидалось в июне 2019 года, когда были опубликованы предыдущие долгосрочные экономические прогнозы. В период с 1990 по 2019 год экономика в среднем росла на 2,5%.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 после длинных выходных просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite растет на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника).

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с коронавирусом и оценивать ее влияние на прогноз экономики. Опасения по поводу роста числа заражений COVID-19 сдерживают покупателей, некоторые европейские страны повторно вводят ограничения для сдерживания второй волны пандемии.

Еще одним поводом для беспокойства инвесторов является усиление напряженности в отношениях между США и Китаем, которое может привести к ответным мерам в отношении американских технологических компаний со стороны КНР.

Поддержку настроениям инвесторов оказали слова председателя КНР Си Цзиньпина, который сказал, что власти Китая стремятся мирно решать все проблемы на международной арене, так как войны им не нужны. "Мы не хотим быть втянутыми в "холодную" или "горячую" войну", - сказал он в видеообращении к Генассамблее ООН.

Улучшению настроений также способствовала новость о том, что накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании правительства, который позволит избежать "шатдауна" до президентских выборов.

Законопроект, который предусматривает финансирование государственных учреждений до 11 декабря, был направлен на голосование в Сенат, отмечает CNBC.

Нефть

Цены на нефть снижаются в среду после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $41,45 за баррель (-0,7% и +0,7% во вторник), ноябрьская цена WTI - $39,47 за баррель (-0,8% и +0,7% накануне).

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 18 сентября, выросли на 691 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина упали на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 298 тыс. баррелей.

В то же время, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,2 млн баррелей.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено около 7,1% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране будет опубликован в среду в 17:30 по Москве.