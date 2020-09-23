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Белоусов поддержал идею создать в РФ единого регулятора рынка табака

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В России обсуждается создание единого федерального органа власти, отвечающего за табачный рынок (по аналогии с алкогольным, за который отвечает Росалкогольрегулирование), появление такого регулятора поддерживает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Что касается единого органа - я "за" эту идею, могу сразу сказать. Эта тема обсуждается, я "за" нее. Я считаю, что это позволит навести порядок. Особенно когда мы ввели маркировку, нужен орган, который будет в целом отвечать за наведение порядка в этой области", - сказал Белоусов в ходе правительственного часа в Совете Федерации, отвечая на вопрос о возможности создания единого органа, отвечающего за регулирование табачной отрасли, по аналогии с алкогольной.

По словам Белоусова, введение маркировки сигарет помогло увеличить собираемость акцизов. "Я не соглашусь, что маркировка ничего не дала. У нас собираемость акцизов по табаку существенно возросла, об этом кстати недавно (глава Минпромторга Денис) Мантуров докладывал на совещании у президента, приводил конкретные цифры. Существенно возросла, в разы", - подчеркнул первый вице-премьер.

"Есть, действительно, большие проблемы, связанные и с администрированием, и, самое главное, с открытостью границ, с проблемами во взаимоотношениях с нашими странами-партнерами по единому таможенному пространству. Но эти вопросы постепенно решаются, я думаю, что мы их решим", - добавил Белоусов.

Андрей Белоусов

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