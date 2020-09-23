Цены на нефть перешли к росту на данных PMI еврозоны

Поддержку рынку также оказывают ожидания доклада Минэнерго США о запасах нефти

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в среду.

Поддержку рынку оказали превысившие прогнозы данные PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны. Инвесторы также ожидают публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:02 по Москве составила $41,93 за баррель, что на $0,21 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,13 (0,33%) - до $39,93 за баррель.

Согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности еврозоны в сентябре вырос до 53,7 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали меньшего роста показателя - до 51,9 пункта.

Американский институт нефти (API) во вторник, 22 сентября, сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 18 сентября, выросли на 691 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина упали на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 298 тыс. баррелей.

В то же время, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,2 млн баррелей.

Президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч считает, что данные Минэнерго США могут показать снижение запасов нефти из-за погодных условий в Мексиканском заливе, пишет MarketWatch. В конце августа на побережье США обрушился ураган "Лаура", а на прошлой неделе - ураган "Салли". В понедельник, 21 сентября, вечером побережья штата Техас достиг тропический шторм "Бета".

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено около 7,1% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Еженедельный доклад американского Минэнерго о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране будет опубликован в среду в 17:30 по московскому времени.

Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин во вторник заявил, что Китай планирует до 2060 года достичь углеродной нейтральности. Учитывая позицию КНР как одного из крупнейших энергетических рынков, значительное изменение политики будет иметь последствия не только для сектора углеводородов, но и для возобновляемых источников энергии и инициатив в области энергетического перехода, пишет S&P Global Platts.