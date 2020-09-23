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Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей
Фото: Reuters

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро активно растут на "Московской бирже" вечером в среду. При этом курс доллара поднялся выше 77 руб./$1, евро торгуется вблизи 90 руб./EUR1.

Курс доллара в 17:17 составил 76,99 руб./$1, поднявшись на 88,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть позднее доллар превысил 77 руб./$1. При этом евро торговался на отметке 89,89 руб./EUR1 - плюс 75,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 82,51 копейки - до 82,8 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах из-за усиления геополитических рисков вокруг России, связанных с вовлеченностью страны в политический кризис в Белоруссии и инцидент с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, рубль реагирует на рост доллара к большинству мировых валют на глобальном рынке. В среду глава ФРС США Джером Пауэлл выступает в Палате представителей Конгресса.

В среду стало известно, что Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии после церемонии инаугурации, которая прошла во Дворце Независимости в Минске. Церемония инаугурации заранее не анонсировалась и стала неожиданностью как для белорусских журналистов и наблюдателей, так и оппозиции.

Германия, Литва, Латвия и Словакия заявили, что не признают Лукашенко президентом и после инаугурации.

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