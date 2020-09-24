Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Coca-Cola начинает новый бизнес в России - продажу зернового и молотого кофе, сообщает в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей американской компании.

Coca-Cola планирует продавать в РФ кофе под брендом Costa Coffee. Рекомендованная регулярная полочная цена с НДС за упаковку в 200 г составляет 399 руб. В будущем компания может также начать продавать кофе в капсулах и для профессионального использования, отмечает "Ъ".

В Coca-Cola прогнозируют, что на рынках присутствия компании категория кофе будет расти на 4% в год. Гендиректор Coca-Cola HBC в России Александр Ружевич рассказал изданию, что компания внимательно проанализировала российский рынок.

"Большинство чашек кофе употребляется именно дома, это самый большой сегмент, поэтому мы начали с горячих напитков, а также сегмента самообслуживания в канале HoReCa. Мы также рассматриваем возможности и в других кофейных сегментах", - сообщил он.

"Ъ" обращает внимание, что потребление зернового и молотого кофе в России растет. По данным аналитической компании Nielsen, в крупнейших розничных сетях РФ с августа 2019 года по июль 2020 года продажи этого продукта выросли на 16,1% в денежном выражении и на 12,8% в натуральном.

Однако ряд собеседников издания отмечает, что Coca-Cola может столкнуться с трудностями на этом рынке. Так, гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия поясняет, что 80% кофе в РФ - продукт местной обжарки и конкурировать с ним американской компании будет сложно. Источник "Ъ" обращает внимание, что одним из главных рисков при развитии нового бизнеса для Coca-Cola будет повышение курса рубля, что скажется на стоимости продукции.