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Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2019г. в 18,7 руб. на акцию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры Сбербанка России на годовом собрании акционеров в заочной форме утвердили дивиденды за 2019 год в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, говорится материалах Сбербанка.

ГОСА Сбербанка впервые прошло в заочной форме, держатели бумаг могли проголосовать по вопросам повестки с 4 по 24 сентября. В пятницу, 25 сентября, были подведены итоги голосования, эти итоги озвучил Герман Греф. Реестр для выплаты дивидендов закроется 5 октября.

Набсовет Сбербанка в марте 2020 года рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2019 год в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, или 422,38 млрд рублей. На дивиденды будет направлено 50% чистой прибыли за 2019 год.

Уже после рекомендации набсовета Сбербанка по дивидендам ЦБ в апреле призвал банки принимать решение о выплате дивидендов за 2019 год только при условии запаса капитала для перспективы продолжения деятельности. Также регулятор порекомендовал кредитным организациям перенести решение по дивидендам на август-сентябрь.

В итоге 21 августа набсовет Сбербанка все же подтвердил мартовские рекомендации по дивидендам.

ЦБ РФ 10 апреля передал 50% акций Сбербанка правительству РФ, передача еще одной обыкновенной акции состоялась позднее. Таким образом, контролирующим акционером Сбербанка сейчас является российское правительство.

Сбербанк Герман Греф

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