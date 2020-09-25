Угольная отрасль РФ в июле вновь ушла в убытки

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Угледобыча в России в начале второго полугодия вновь погрузилась в убытки после трех месяцев, когда сальдо отрасли было положительным, следует из данных Росстата.

Впервые отрицательный финансовый результат угольных компаний превысил прибыль по итогам первого квартала 2020 года. Совокупная прибыль компаний отрасли в январе-марте составила 40 млрд руб., а убыток - 85 млрд руб., таким образом, в условиях падения цен на уголь отрицательное сальдо сложилось в размере 45 млрд рублей.

Следующие три месяца угольная отрасль заканчивала с небольшим, но плюсом, по итогам первого полугодия положительное сальдо составило 10,7 млрд рублей (прибыль - 81,1 млрд рублей, убытки - 70,4 млрд рублей).

Июль принес отрасли скачок убытков, следует из данных Росстата - этот показатель вырос до 95,1 млрд рублей, а прибыль почти не изменилась (81,8 млрд рублей). Таким образом, отрицательное сальдо угольных компаний за январь-июль составило 13,3 млрд рублей.

Не было бы счастья

Неблагоприятная внешняя конъюнктура и падение цен на уголь вместе с убытками принесли отрасли и избавление от повышенных налогов. Именно угледобывающая промышленность изначально была в фокусе внимания Минфина, который рассматривал варианты налоговых изъятий у секторов, выигравших от ослабления рубля и высоких сырьевых цен.

В начале этого года министерство подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, который, в частности, вводил "прогрессивный НДПИ" для угольной отрасли. Сейчас угольщики платят фиксированный НДПИ: 47 руб. за 1 тонну антрацита, 57 руб. за тонну коксующегося угля, 11 руб. - бурого, 24 руб. - за остальные виды угля. Законопроект Минфина предусматривал, что эти ставки увеличиваются на специальный коэффициент, характеризующий динамику мировых цен угля. Цену отсечения предлагалось установить на уровне 8840 руб./тонна для антрацита, 8125 руб. для коксующегося угля, 2275 руб. для бурого и 4485 руб. для угля кроме антрацита, коксующегося и бурого. Уровень изъятия дополнительных доходов от реализации угля при благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре планировался в значении 0,4 для антрацита и кокса и 0,15 - для других видов угля.

В конце мая эту норму законопроекта публично раскритиковал совладелец одного из крупнейших в России производителей угля. Председатель совета директоров "Кузбассразрезугля" Андрей Бокарев заявил в ходе "Иннопрома-2020", что угольщики намерены просить правительство РФ отказаться от идеи резко повышать НДПИ при цене угля выше $62 за тонну (видимо, имелась в виду цена отсечения 4485 руб./тонна - ИФ).

"Есть один момент, который вызывает сильное беспокойство – это внесение на общественные слушания законопроекта о дифференцированном подходе к взиманию налога на добычу полезных ископаемых. (. . .) Внесенный сегодня законопроект содержит эту норму, которая в период, когда рынок низкий как сегодня, ничего не меняет с точки зрения взимания налога, но как только он (рынок - ИФ) достигает определенной отсечки в $62 (за 1 тонну угля - ИФ), причем это не цена за уголь, а цена вместе со всеми транспортными услугами, идет резкое повышение этого налога", - сказал Бокарев, напомнив, что ранее президент Владимир Путин и министр финансов Антон Силуанов заявляли о том, что в течение шести лет налоговые условия меняться не будут.

В конце июня стало известно, что Минфин отказался от идеи введения механизма, призванного перераспределить в пользу бюджета часть доходов угледобывающей промышленности при благоприятной внешней конъюнктуре. А в сентябре повышенный НДПИ был предложен для ряда других видов твердых полезных ископаемых, и в этот раз все решения быстро одобрены и приняты. В сумме в 2021 году предприятия металлургической и химической отраслей, согласно ожиданиям Минфина, заплатят в бюджет около 56 млрд рублей, на угледобычу повышенный НДПИ не распространяется.