Кудрин счел минимальным влияние событий в Белоруссии на экономику РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает минимальным влияние событий в Белоруссии на российскую экономику.

"Ну, я бы сказал, что сейчас неурядицы там не сильно влияют на нашу экономику. Да, у нас высокий объем взаимной торговли, и происходящие события никогда не добавляют экономической стабильности. Но, повторю, такое влияние считаю минимальным", - сказал Кудрин в интервью телеканалу RT, опубликованному на его сайте в понедельник.

По словам Кудрина, он пока не готов давать рекомендации властям, как себя вести, чтобы сделать эти последствия еще меньше.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает результаты выборов и считает их сфальсифицированными.