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Шувалов заявил, что ВЭБ не конкурирует с банками на кредитном рынке

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ВЭБ не конкурирует с коммерческими банками на рынке кредитования - дешевых денег у госкорпорации нет, но она готова выступать партнером кредитных организаций в синдикатах для реализации различных проектов.

"Мы полностью изменили свою бизнес-модель, и в этом смысле уже не представляем никакой конкуренции на рынке коммерческого кредитования. В ВЭБе нет дешевых денег, и таких кредитных ставок, которые могут себе позволить Сбер или ВТБ, в ВЭБе нет. У нас нет такой базы (пассивов - ИФ), мы не работаем с гражданами, мы не можем себе позволить такие низкие ставки", - сказал председатель ВЭБа Игорь Шувалов в ходе пленарной сессии Российской недели ГЧП.

"Но что мы можем, мы можем в наиболее удобной форме создавать синдикаты. В этом смысле у нас есть специальное регулирование, есть законодательство, есть возможности, которые мы используем и самым активным образом со Сбером, ВТБ, Газпромбанком, с другими банками пытаемся работать", - отметил глава ВЭБа.

"Мы запускаем Фабрику проектного финансирования, работаем просто по модели синдикатов и, конечно, верим в то, что наши самые важные проекты в субъектах впереди", - сказал Шувалов.

Он также напомнил, что бизнес-модель ВЭБа предполагает совместные с коммерческими банками инвестиции в экономику РФ в размере около 10 трлн рублей.

О том, что ВЭБ должен научиться работать так, чтобы не подменять деятельность коммерческих банков, Шувалов заявил сразу после назначения на пост главы госкорпорации в 2018 году.

"Задача перед ВЭБом стоит превратиться в реальный институт развития с сильной экспертизой, в том числе инвестиционной экспертизой. Заниматься возможностью предоставления ликвидности для осуществления проектов и научиться работать так, чтобы не подменять своей кредитной деятельностью коммерческие банки, в том числе Сбербанк и ВТБ", - сказал он тогда.

ВЭБ Игорь Шувалов

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